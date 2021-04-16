Единое национальное тестирование, результаты которого станут основой для поступления в вузы и получения государственных грантов, в этом году пройдет в электронном формате по принципу "Один компьютер, одна камера, один тестируемый".

Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в РСК сообщил и. о. первого проректора КРУ Арман ИСМАИЛОВ. Экзамены в Костанайской области будут сдавать в трех пунктах: в Аркалыке, Лисаковске и Костанае.

- В новом формате выпускники сами выбирают даты, время и места сдачи экзамена, - пояснил Исмаилов. - С 15 апреля доступна регистрация на первую попытку сдачи ЕНТ, с 1 мая - на вторую попытку. Регистрация проводится на сайте Национального центра тестирования. Само тестирование пройдет с 25 апреля по 30 июня. Выпускники школ обязаны соблюдать санитарные нормы и не пользоваться телефонами или другими запрещенными предметами. Хочу обратить внимание школьников, что в этом году повысился проходной бал по педагогическим направлениям - с 70-ти до 75 баллов. По сельскохозяйственным направлениям проходной балл составил 65. По остальным специальностям необходимо набрать 50 баллов.

Творческие экзамены в КРУ запланированы только для желающих стать учителями музыки, физкультуры и черчения, а также для журналистов. Спецэкзамен также потребуется для педагогических специальностей. На другие специальности будут набирать по результатам ЕНТ.

Количество грантов в этом году пока не определено. Однако, отметила ректор КРУ им. Байтурсынова Алма ДОЩАНОВА, в университете уже имеют представление о том, сколько грантов понадобится.

- Это процедура не одного дня, - сказала Дощанова. - Мы на протяжении учебного года мониторим потребности рынка и общаемся с работодателями. У нас заключаются договоры-намерения на будущих специалистов. Мы знаем, что студенты, начавшие обучение в 2021 году, выйдут на рынок в 2025-м. У нас уже есть определенные цифры по потребностям в госзаказе, мы просто их не озвучиваем, пока не согласуем на уровне правительства. В прошлом году количество грантов увеличивали на 30%. К сожалению, не все их могут освоить.

Дощанова пока не смогла сообщить, как изменится стоимость платного обучения. Точные цифры обещают опубликовать в начале мая, после заседания совета директоров КРУ. Ректор считает, что "цены вырастут в пределах коэффициента инфляции, но не более".

Отвечая на вопросы, Дощанова прокомментировала распространенное в соцсетях обращение студентов КРУ, выступающих против очного формата проведения экзаменов в вузе. По словам ректора, пока формат выпускных экзаменов точно не определен.

- Сессия начинается в мае, - пояснила Дощанова. - Студентам мы разъяснили ситуацию, всё зависит от эпидситуации. Обращения наших студентов, которые сейчас находятся в красной зоне, о том, что они, якобы, будут подвергать опасности студентов из зеленой зоны, это всё достаточно относительно. В ближайшее время мы дадим полную информацию по формату проведения выпускных экзаменов и сессий.

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