Никто не может составлять графики сдачи ЕНТ за выпускников, напомнил глава Национального центра тестирования, передает Informburo.kz.

Фото grs.gov.kg

Выпускники регистрируются на ЕНТ самостоятельно и никто не может составлять для них графики, сообщил директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов в Facebook.

Он отметил, что в последнее время получает сообщения с жалобами на то, что выпускникам запрещают самостоятельно выбирать дату тестирования.

"Было проведено онлайн-совещание со всеми управлениями и отделами образования, где приняло участие около 300 человек. Мы довели до наших коллег информацию о том, что выпускники регистрируются на ЕНТ самостоятельно и никто не может составлять графики. Это допускается лишь в случае, если организовывается бесплатный подвоз желающих до места проведения ЕНТ (логично, что каждый день это делать невозможно). Но это всё проходит добровольно!" – написал Дидар Смагулов.

Он также сообщил, что с 15 по 30 апреля для выпускников будет доступна регистрация на первую попытку. Зарегистрироваться на вторую попытку сдачи ЕНТ можно с 1 мая: есть возможность выбрать любой день, даже если в первый раз выпускник ещё не сдал экзамен.

"Делается это для равномерного распределения мест среди тестируемых! Также по вашим просьбам напомнили коллегам, что ЕНТ – это экзамен для поступления в вуз, и он не влияет на оценки в аттестате. Думаю этот вопрос тоже будет закрыт!" – подчеркнул Дидар Смагулов.