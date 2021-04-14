Казахстанцы пожаловались на слив их персональных данных на сайтах, в том числе государственных, а также в подъездах домов и WhatsApp-чатах. О работе с ними рассказал глава Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов, передает корреспондент Tengrinews.kz.





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"Наиболее часто граждане жалуются на коммерческие интернет-ресурсы, распространяющие их персональные данные в открытом доступе. То есть человек в поисковике вводит свою фамилию и инициалы, а в ответ выводятся ссылки на сайты, которые содержат сведения о нем: ИИН, дату, место рождения, а при наличии даже судебные решения.

В этой связи нами приняты меры по пресечению публикаций в общедоступных ресурсах избыточных данных как в отношении госорганов, так и в отношении частных интернет-ресурсов. В частности, отрегулировано функционирование сервиса Комитета государственных доходов Минфина "Поиск налогоплательщика" в части предоставления ИИН при наборе ФИО и наоборот. В настоящее время сервис доступен только для поиска ИП и юридических лиц", - рассказал Абдикаликов на брифинге СЦК.

Также, по его словам, два частных интернет-ресурса, распространявших незаконно полученные персональные данные, оштрафовали на 20 МРП - по 58 340 тенге.

"Граждане обращаются в связи с распространением своих персональных данных в общедоступных местах, чатах мессенджеров. Жилищно-строительные кооперативы, объединения собственников имущества и коммунальные службы размещают списки должников в подъездах, распространяют в чатах. Зачастую эти списки содержат персональные данные: ФИО, адрес, телефоны владельцев.

Распространение таких данных является избыточным и может повлечь их использование в целях причинения вреда в случае, если они попадут в руки злоумышленников", - отметил Абдикаликов.

Он уточнил, что за незаконное распространение в чатах WhatsApp персональных данных жильцов на 20 МРП оштрафовали две управляющие организации столичных жилых комплексов.

"Поступают жалобы на отдельных лиц, которые тем или иным способом незаконно распространили персональные данные. Например, должностные лица неправомерно передают документы, содержащие персональные данные, третьим лицам либо не соблюдают меры по защите, следствием чего становится утечка персональных данных", - добавил он.

За такие нарушения, по его словам, 6 коммерческих организаций оштрафовали на 100 МРП - по 291 700 тенге, а также одного чиновника на 500 МРП - 1 миллион 458 тысяч тенге.

Он заверил, что все неправомерно распространенные персональные данные изымаются из общедоступных источников.