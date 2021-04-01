В конце марта в Министерстве сельского хозяйства РК прошло первое заседание комиссии по земельной реформе.

В нынешнем году завершалось действие моратория на продажу земель сельхозназначения. Вопрос об этом чрезвычайно обострился в Казахстане пять лет назад. Дело доходило до форменных бунтов на юге страны, участники которых ратовали за то, чтобы ни пяди родной земли не отдавать в собственность иностранцам.

Айдарбек Ходжаназаров: «Землей владеют единицы, а хайпового шума много» / Фото пресс-службы ТОО «Олжа Агро»

Недавно глава государства принял решение о полном и окончательном запрете на продажу земель гражданам иностранных государств. Однако в земельном законодательстве осталась масса узких мест, которые могут периодически становиться точками возникновения конфликтов или бесконечных судебных тяжб. Помочь сделать закон о земле понятным для народа и справедливым призвана Земельная комиссия. От нашей области в ней три человека: первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов, Герой Труда РК, учредитель ТОО «Каркын» Сайран Буканов и генеральный директор ТОО «Олжа Агро» Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ.

- Будете ли вы в комиссии голосом аграриев области и какие наиболее острые вопросы сегодня имеют место в земельном законодательстве? - спросила «НГ» Айдарбека Ходжаназарова.

- Про голос - хороший вопрос. Буду ли я выступать, прежде всего, как житель области или как гражданин страны. Решается судьба сельхозземель по всей стране. Если мы будем думать, как государственники, точно не совершим ошибку. Если каждый будет тянуть в свою сторону (Уральск себе, Костанай себе), ничего не выйдет. Надо отойти от местных, от личных интересов. И как бы это высокопарно ни звучало, включить патриотизм, думать с точки зрения ответственности перед будущими поколениями и в целом о том, какая польза будет для страны. Что я хочу привнести в работу комиссии, это по возможности отход от хайпа. Я ведь конечный потребитель закона «О земле». И мне, таким как я, виднее, что актуально и что неактуально. Сейчас модно спорить о частной собственности на землю, об аренде. Но ведь единицы владеют землей, хотя можно было покупать. Если на область наберется несколько тысяч гектаров, буду удивлен. Данный вопрос не актуален, а шума много. Это хайповый шум, не функциональный. Мне абсолютно без разницы как фермеру, это долгосрочная аренда или собственность. Что касается острых вопросов, то самый болезненный из них президентом уже снят. Я - о запрете на продажу земель иностранцам.

Но есть второй по значимости - отсутствие прозрачности при распределении земельных ресурсов. Если мы в рамках этой комиссии обеспечим прозрачность и справедливость в распределении земель, то серьезно понизим градус напряжения. На сегодня с чем мы сталкиваемся? С тем, что ряд правил не дает общественности быть уверенной в том, что распределение прошло честно, без коррупционных схем.

Третий по важности - вопрос изъятия земель. Вот сейчас обсуждается, надо ли уменьшить срок, который дает право изъять необработанные земли. Но это же опять больше от лукавого, нежели от практики. Почему? Использование земли связано с погодой, климатом. Допустим, ты видишь, что влага безвозвратно ушла, что сеять нельзя, и пропускаешь год. Это нормально. Ты, что, должен в ущерб агротехнологиям, в ущерб доходности сеять, чтобы просто соответствовать закону, который был принят без учета сельхозспецифики? Наверно, это еще одна роль, которую я планирую взять на себя в комиссии - привносить практицизм, сельхозспецифику в обсуждение. И современный взгляд на проблемы, потому что отношу себя к молодому поколению предпринимателей, аграриев. К тем, кто будет работать завтра.