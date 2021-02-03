Встречи костанайцев с баскетбольным клубом "Актобе" прошли в Костанае 1 и 2 февраля. В обоих матчах "Тобол" вышел победителем с перевесом по 20 очков. Предыдущие два матча с "Актобе" костанайская команда играла на выезде, и тогда встречи закончились равным результатом: одну выграли актюбинцы, вторую костанайцы, сообщает Nbf.kz.

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В этот раз в первой игре “Тобол” задал очень мощный темп на старте поединка, гости просто не могли поддерживать такой и как результат постепенно отставали. К пятой минуте игры костанайцы почти добрались до двадцати очков и переигрывали соперников на 8 очков. Далее “Тобол” немного сбавил темп, но уверенно лидировал и за 10 минут выиграл 12 очков. Во второй четверти “Актобе” немного подтянулся к соперникам. Но “Тобол” продолжал держать мощный темп. Ближе к окончанию первой половины вернули себе двузначное преимущество и на большой перерыв ушли с преимуществом в 14 очков – 58:44.

После смены сторон хозяйский темп оставался на высоте, гости первое время поддерживали его, но потом начали отставать. За тридцать минут “Тобол” набрал 83 очка и опередил соперников на 22, что довольно много, так что хозяева уже вряд ли упустили бы победу. Костанайцы уверенно завершали этот матч, за пять минут до конца выигрывая 26 очков. Баскетболисты “Актобе” немного сократили отставание в концовке, но в итоге проиграли 20 очков, а “Тобол” вновь добрался до сотни – 104:84.

Лучшие игроки:

" Тобол" : Антон Быков (36 очков, 20 подборов, 4 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Константин Двирный (16 очков, 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата), Шаим Куанов (10 очков, 5 передач, 3 перехвата).

: Антон Быков (36 очков, 20 подборов, 4 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Константин Двирный (16 очков, 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата), Шаим Куанов (10 очков, 5 передач, 3 перехвата). " Актобе" : Александр Папшив (19 очков, 3 подбора, 3 передачи), Василий Петришинец (14 очков, 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Сергей Борматенков (11 очков, 7 подборов, 3 передачи).

Второй матч стартовал с равной борьбы. И хоть хозяева держались впереди, их отрыв не был большим, после пяти минут игры они лидировали всего на одно очко. До конца первого периода “Тобол” держался в лидерах, а их преимущество варьировалось от семи до трех очков. Во второй четверти хозяева также опережали своих соперников. Разница между коллективами достигла 8-ми очков, но к середине периода “Актобе” сократил отставание до трех. Додавить и сравняться с соперниками гости не смогли и опять упустили последних в отрыв. 47:35 в пользу костанайцев после двух четвертей игры.

Старт третьего периода удался игрокам “Актобе”, которые вновь приблизились к оппонентам, но “Тобол” держал все на контроле и быстро вернул себе двузначный гандикап. До конца третьего периода соперники обменялись выпадами, а перед финальной четвертью костанайцы опережали соперников на значимые 16 очков. “Актобе” резко обострил ситуацию, совершив на старте рывок 0:11, но хозяева вовремя вернулись в игру и не дали соперникам догнать себя. А концовка игры прошла полностью под диктовку местной команды, которая одержала победу со счетом – 92:72.



Лучшие игроки:

" Тобол" : Павел Ильин (29 очков, 9 подборов, 6 передач), Антон Быков (16 очков, 8 подбора, 3 передачи, 3 перехвата), Шаим Куанов (10 очков, 3 подбора, 10 передач).

: Павел Ильин (29 очков, 9 подборов, 6 передач), Антон Быков (16 очков, 8 подбора, 3 передачи, 3 перехвата), Шаим Куанов (10 очков, 3 подбора, 10 передач). " Актобе" : Василий Петришинец (20 очков, 8 подборов, 3 передачи), Александр Папшив (13 очков, 2 подбора, 4 передачи), Сергей Борматенков (6 очков, 9 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот).

“Тобол” после этой игры имеет пятьдесят процентов побед и уверенно чувствует себя на третьей строчке, а “Актобе” еще больше обосновался на последней строчке.