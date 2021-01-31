Встреча прошла вечером 30 января и закончилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Евгения Королева. Отчет опубликовала пресс-служба рудненского клуба на своей странице ВКонтакте.

Ещё в первом периоде «орлы» забросили две шайбы в ворота соперника, отличились Михаил Рахманов и Вадим Зеленков. Во втором периоде карагандинцы довели счёт до крупного. Ворота гостей поразили Александр Борисевич, Дмитрий Михайлов, и Степан Грымзин.

Итоговый счет – 0:5, победа карагандинской команды.



Следующие матчи "Горняка" пройдут на выезде, в рамках регулярного чемпионата Казахстана, 3–4 февраля, начало в 17:00 по времени Нур-Султана. Соперником рудненской команды станет столичный ХК «Снежные Барсы».



«Сарыарка» (Караганда) – «Горняк» (Рудный) – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)



1:0 – 02:08 – Рахманов (Евдокимов, Зеленков)

2:0 – 09:55 – Зеленков

3:0 – 21:30 – Борисевич (Голоднюк)

4:0 – 30:29 – Михайлов (Борисевич, Сиксна)

5:0 – 32:43 – Грымзин (Голоднюк, Борисевич)



Вратари: Ибрагимов – Акулинин (Скрынников, 32:43-60:00)

Послематчевые комментарии главных тренеров команд: