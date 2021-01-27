Костанайские борцы стали призерами республиканского турнира по джиу-джитсу
Максим ТИХОМИРОВ
Соревнования проходили 23-24 января в Караганде, во Дворце спорта имени олимпийского чемпиона Серика Сапиева. В них приняли участие 720 спортсменов из всех регионов Казахстана. Схватки были упорными, болевые броски и удушающие приемы - вот что такое джиу-джитсу.
Рамазан Кусаинов (второй слева) стал победителем турнира в весе 94 кг
- Очень классный турнир, организация на высоком уровне, рад побороться с такими именитыми спортсменами на татами, - рассказал "НГ" победитель турнира в возрастной категории до 21 года Герман ДЕККЕР
Герман Деккер (второй слева) занял 1 место среди спортсменов до 21 года
Организаторы турнира были соблюдали санитарные нормы, у всех участников взяли справки о результатах ПЦР-теста, на соревнованиях присутствовал санитарный врач.
Руслан Базарбаев (1 место, в центре) и старший тренер Костанайской области Мурат Бермухамбетов (справа)
- Я очень рад, что в столь непростое время находятся люди, готовые помочь вести здоровый образ жизни, а спортсменам не забывать свои навыки, - отмечает старший тренер Костанайской области по джиу-джитсу Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Самое главное для нас - это здоровая нация, ведь наша молодежь - наше будущее.
Егор Катыгов (второй слева) завоевал золото в категории 81 кг
Дмитрий Петренко (слева) занял 2 место в разделе неваза
Фото QAZAQ BAATYRY
Костанайцы - призеры турнира
Рамазан Кусаинов – 1 место файтинг, 1 место неваза 94 кг (адванс)
Валихан Ахметов - 2 место (35+) неваза 77 кг
Руслан Базарбаев – 3 место (35+) неваза 69 кг, 1 место (35+) неваза 69 кг
Алла Фиронова – 2 место 70 кг (неваза)
Талгат Жиентаев 1 место + 94 кг (неваза)
Азамат Сарбасов – 3 место (неваза) 85 кг, 3 место (файтинг), (адванс)
Герман Деккер – 1 место 77 кг до 21 года, 3 место 85 кг (неваза) (адванс)
Дмитрий Петренко - 2 место 77 кг (неваза)
Таир Аканов - 3 место 35+ неваза 94 кг
Жанат Кулесов - 3 место 35+ 69 кг (неваза)
Егор Катыгов - 1 место 16-17 лет (неваза) 81 кг
Мейржан Сабигин - 3 место 18-20 лет (неваза) 94 кг
Адлан Мадаев 3 место 18+ 77 кг, 3 место (неваза), (адванс)
Евгений Плеханов – 3 место 94 кг (неваза), 2 место 94 кг (файтинг), (адванс)
Толеухан Уразбаев – 2 место 85 кг (неваза)
Ахметова Дарина - 3 место 12-13 лет, 48 кг
Аменова Камила - 2 место 10 лет, 36 кг
Адилхан Олжас - 2 место 14-15 лет +72 кг
Мухтар Алдияр - 2 место 9 лет 27 кг,
Малянин Назар - 1 место 9 лет 38 кг
Галиев Султан - 3 место 10-11 лет, 22 кг,
Аканова Асем - 2 место 11 лет, 63 кг,
Рамазан Лунара - 1 место 10 лет 32 кг
Ибраев Ералы - 1 место 10-11 лет 34 кг,
Ким Рустам - 2 место 10-11 лет 24 кг
Ибрашев Ахмет - 1 место 14-15 лет 42 кг
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