Соревнования проходили 23-24 января в Караганде, во Дворце спорта имени олимпийского чемпиона Серика Сапиева. В них приняли участие 720 спортсменов из всех регионов Казахстана. Схватки были упорными, болевые броски и удушающие приемы - вот что такое джиу-джитсу.

Рамазан Кусаинов (второй слева) стал победителем турнира в весе 94 кг

- Очень классный турнир, организация на высоком уровне, рад побороться с такими именитыми спортсменами на татами, - рассказал "НГ" победитель турнира в возрастной категории до 21 года Герман ДЕККЕР

Герман Деккер (второй слева) занял 1 место среди спортсменов до 21 года

Организаторы турнира были соблюдали санитарные нормы, у всех участников взяли справки о результатах ПЦР-теста, на соревнованиях присутствовал санитарный врач.

Руслан Базарбаев (1 место, в центре) и старший тренер Костанайской области Мурат Бермухамбетов (справа)

- Я очень рад, что в столь непростое время находятся люди, готовые помочь вести здоровый образ жизни, а спортсменам не забывать свои навыки, - отмечает старший тренер Костанайской области по джиу-джитсу Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Самое главное для нас - это здоровая нация, ведь наша молодежь - наше будущее.

Егор Катыгов (второй слева) завоевал золото в категории 81 кг

Дмитрий Петренко (слева) занял 2 место в разделе неваза

Фото QAZAQ BAATYRY

Костанайцы - призеры турнира

Рамазан Кусаинов – 1 место файтинг, 1 место неваза 94 кг (адванс)

Валихан Ахметов - 2 место (35+) неваза 77 кг

Руслан Базарбаев – 3 место (35+) неваза 69 кг, 1 место (35+) неваза 69 кг

Алла Фиронова – 2 место 70 кг (неваза)

Талгат Жиентаев 1 место + 94 кг (неваза)

Азамат Сарбасов – 3 место (неваза) 85 кг, 3 место (файтинг), (адванс)

Герман Деккер – 1 место 77 кг до 21 года, 3 место 85 кг (неваза) (адванс)

Дмитрий Петренко - 2 место 77 кг (неваза)

Таир Аканов - 3 место 35+ неваза 94 кг

Жанат Кулесов - 3 место 35+ 69 кг (неваза)

Егор Катыгов - 1 место 16-17 лет (неваза) 81 кг

Мейржан Сабигин - 3 место 18-20 лет (неваза) 94 кг

Адлан Мадаев 3 место 18+ 77 кг, 3 место (неваза), (адванс)

Евгений Плеханов – 3 место 94 кг (неваза), 2 место 94 кг (файтинг), (адванс)

Толеухан Уразбаев – 2 место 85 кг (неваза)

Ахметова Дарина - 3 место 12-13 лет, 48 кг

Аменова Камила - 2 место 10 лет, 36 кг

Адилхан Олжас - 2 место 14-15 лет +72 кг

Мухтар Алдияр - 2 место 9 лет 27 кг,

Малянин Назар - 1 место 9 лет 38 кг

Галиев Султан - 3 место 10-11 лет, 22 кг,

Аканова Асем - 2 место 11 лет, 63 кг,

Рамазан Лунара - 1 место 10 лет 32 кг

Ибраев Ералы - 1 место 10-11 лет 34 кг,

Ким Рустам - 2 место 10-11 лет 24 кг

Ибрашев Ахмет - 1 место 14-15 лет 42 кг