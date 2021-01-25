Костанайский и алматинский клубы 23-24 января провели вторую серию игр между собой. До этого у команд был счет 1:1 в очных играх в сезоне. Но у «Алматинского Легиона» возникли серьезные финансовые сложности, и их состав заметно изменился, а исходя из того, что игры проходили в Костанае, явным фаворитом являлся «Тобол», сообщает nbf.kz.

Оба матча «Тобол» выиграл с крупным счетом, набрав 107 и 113 очков / Фото nbf.kz

В дебюте первой игры хозяева вышли вперед, но алматинцы довольно быстро поменяли их в роли лидера. «Легион» держался впереди до конца первой четверти, и не смотря на то, что «Тобол» сравнивал счет, первые десять минут остались за гостями с преимуществом в три очка. Во второй четверти «Алматинский Легион» продолжал лидировать, но после середины периода гости уступили роль лидера соперникам. Костанайская команда перед большим перерывом смогла выйти вперед, и завершила первые двадцать игровых минут с преимуществом в 5 очков – 53:48.

После смены сторон равная борьба на площадке продолжилась, но недолго. Как не старались игроки алматинской команды, они смогли удерживать хозяев лишь первые пять минут третьей четверти, а затем «Тобол» захватил инициативу. Костанайское преимущество начало заметно увеличиваться во второй половине третьего периода. И благодаря тому, что они пропустили за пять минут всего два очка, перед заключительной четвертью «Тобол» лидировал на 17 очков. Хозяева не дали соперникам сократить отставание и уверенно шли к победе. А за пять минут до конца «Тобол» выигрывал более двадцати очков, что уже решало исход матча. В итоге активная игра костанайской команды позволила им перейти рубеж в сто очков и одержать крупную победу – 107:75.

«Тобол» был фаворитом в этой игре, но этого нельзя было сказать до середины третьего периода. А после этого хозяева полностью завладели инициативой.

Лучшие игроки в составе «Тобола»: Антон Быков (20 очков, 22 подбора, 4 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Павел Ильин (20 очков, 7 подборов, 2 передачи, 2 перехвата), Станислав Рововой (11 очков, 6 подборов).

Вторя игра началась довольно резво, за пять минут команды на двоих набрали более двадцати пяти очков. В середине периода команды шли на равных, но остаток первого периода остался за хозяевами паркета. «Тобол» за десять минут набрал более тридцати очков и создал преимущество в одиннадцать. Во второй четверти команды продолжили играть результативно, но двузначная разница оставалась на табло. «Алматинский Легион» ближе к большому перерыву немного сократил отставание, но костанайцы вернули свое преимущество. Второй период прошел в равной борьбе и команды набрали одинаковое количество очков. После двух периодов «Тобол» продолжал лидировать на 11 очков – 57:46.

После смены сторон игра у алматинцев расклеилась, а «Тобол» полностью контролировал ход игры и резко рванул вперед. За третий период хозяева набрали 35 очков и при этом пропустили всего 8. Таким образом хозяйский гандикап увеличился более чем в три раза и перед финальной десятиминуткой «Тобол» выигрывал 38 очков. Вопрос о победителе в этом матче был снят, но было крайне любопытно на какой цифре остановятся хозяева, ведь за три четверти они набрали 92 очка. В итоге «Тобол» одерживает крупную победу и попутно обновил рекорд сезона – 113:72.

Ключевой момент:в третьем периоде хозяева разгромили соперников с разницей в 27 очков и не оставили шанса соперникам.

Лучшие игроки в составе «Тобола»: Антон Быков (22 очка, 14 подборов, 5 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Павел Ильин (20 очков, 3 подбора, 5 передач, 2 перехвата, 2 блокшота), Станислав Рововой (12 очков, 10 подборов, 3 передачи, 2 блокшот).

После этих матчей «Алматинский Легион» остался на третьей строчке турнирной таблицы, а «Тобол» приблизился к третьей строчке, но пока на четвертом месте.

1-2 февраля «Тобол» на своей площадке примет «Актобе».