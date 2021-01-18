Прошло уже полтора года с тех пор, как казахстанский боксер-профи супертяжелого веса Иван Дычко (9-0, 9 КО) не выходил на ринг. Ожидалось, что боец проведет поединок в декабре прошлого года, однако долгожданный после длительного перерыва бой так и не состоялся. Тем не менее, двукратный призер Олимпийских Игр продолжает вести подготовку, и имеется вероятность, что в уже ближайшем будущем его столкновение с потенциальным оппонентом, наконец, состоится.

Фото из архива "НГ"



Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz связался с Иваном Дычко, чтобы расспросить, где боксер на данный момент тренируется, почему так и не состоялся его декабрьский поединок и когда, все-таки, наш профи вновь будет в деле.



— Иван, где и как сейчас проходит Ваш тренировочный процесс?

— В данный момент нахожусь в Костанае. Постоянный тренировочный процесс происходит в Рудном — в моем первом зале, где я начинал. Рудный от Костаная недалеко, поэтому каждый день езжу и тренируюсь. Стандартная боксерская работа, держу себя в форме.



— Почему так и не состоялось Ваше возвращение на ринг в декабре прошлого года?

— Толком и не знаю. Все это у нас дистанционно с менеджерами проходит — они в Америке, а я здесь. То получается, то не получается, то мы хотим подороже, то я капризничаю, то мы не можем друг друга понять — плюс пандемия, которая не дает толком нормально уехать. Основные хорошие вечера бокса как-то сбиваются с ритма, все постоянно переносится, переделывается. Просто не сложилось и не удалось. Все как будто бы не работало — или работало против меня. В связи с пандемией все начало переделываться, каждая индустрия начала приспосабливаться к этому периоду времени, и бокс — не исключение. Как раз в это время я попал на такое перепутье — мне тяжело было стать на какую-то определенную дорогу... В принципе, и сейчас тяжело, но с менеджерами над этим работаем. Вроде, что-то получается, бывают промахи, когда не получается: либо бой переносится, либо дата, либо вечер бокса, либо входит в красную зону тот регион, куда мы бы хотели поехать подраться. Плюс ко всему — ограниченный бюджет: я не хочу драться за какие-то маленькие деньги.



— Ваш менеджер сообщил, что 19 января Вы будете уже в штате Флорида, США. Начинаете тренировочный лагерь там?

— Опять же, — если все пройдет хорошо. Я давно не был в Америке — и, естественно, переживаю, думаю, вдруг что-нибудь да не так. А так, — у меня все билеты уже на руках, я готов. Мне нужно только собрать вещи, сдать ПЦР-тест и — вперед.



Это будут тренировки. Я там живу, бесконечно тренируюсь и получаю от этого удовольствие. Сказать, что это лагерь, и будут какие-то ограничения для меня, я не могу, потому что это в порядке вещей.



— С кем и в каком режиме будете тренироваться?

— Это тоже для меня неизвестно. Мои менеджеры готовят для меня то ли новость, то ли сюрприз — пока не ясно. После этого перерыва приедем — и, наверное, все будем решать по ходу: кто, как и чем занят, кто и насколько готов мне уделить внимание. А внимание мне нужно уделять.



— Не известны пока и будущие спарринг-партнеры?

— Нет. Это все организационные моменты, а этим менеджеры занимаются, я все им доверил и не собираюсь вникать. Сегодня я еще не на том уровне боксирую, чтобы вникать, менять, усложнять — или, наоборот, упрощать что-то.



— Когда можно ожидать Вашего следующего поединка?

— Конец февраля. И еще, возможно, будет вечер бокса в марте. Если все так сложится, то это будет для меня хорошо.



— Уже полтора года без боев... Не тревожит ли Вас это?

— Тревожит, конечно, — я переживаю. Хочу боксировать — это мое хобби, это то, что я люблю.



— Если ожидаемый бой скоро состоится, как будете действовать против соперника, учитывая длительный перерыв?

— Как только узнаю соперника, я посмотрю видео его боев — и из этого будут выстраивать какую-то свою тактику. Вообще, я сейчас не очень хочу морочиться, а хочется выйти, нокаутировать — и все. Но чтобы это сделать, нужно иметь какой-то план, а чтобы его иметь, надо посмотреть видеозаписи бойца. Когда я это сделаю, уже прикину и буду иметь в виду, что нужно делать.



— В целом, как оцените свою форму?

— В целом, я в порядке, но чтобы я себя свободно чувствовал, нужно убрать полтора килограмма — и буду в норме.



— Смотрели ли Вы бой Геннадия Головкина с Камилом Шереметой? Что можете сказать о GGG?

— Бой смотрел. Мне понравился Геннадий Головкин — он довольно уверенно себя чувствовал. Откровенно говоря, Шеремета — не его уровень, Головкин мог, конечно, гораздо раньше закончить, но понятное дело, что продолжал зрелище, чтобы народ посмотрел.