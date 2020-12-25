Это первая встреча костанайской и алматинской команд. Матчи прошли 23 и 24 декабря в Алматы. "Легион" идет на третьей строчке, а костанайцы на пятой в турнирной таблице, поэтому перед игрой предпочтения были на стороне хозяев площадки, сообщает nbf.kz.

Но в дебюте игры резкий рывок получился в исполнении гостей, чье преимущество уже к середине первого периода стало двузначным. Алматинцев это явно не устраивало, они нашли возможность, чтобы совершить молниеносный выпад, отставание мгновенно сократилось до двух очков. Несмотря на это, первый период остался за гостями, которые выиграли его с преимуществом в 6 очков. На старте второй четверти "АЛ" быстро догнал соперников, а в середине десятиминутки завязалась жесткая борьба . “Тобол” все-таки пропустил хозяев вперед и остаток периода был в роли догоняющего. Не догнал, но проиграл в первой половине всего 5 очков – 45:40.

После большого перерыва в течение трех минут разница оставалась почти неизменной, но к экватору десятиминутки преимущество хозяев впервые в матче стало двузначным. К концу третьего периода алматинцы продолжали владеть двузначным отрывом, но он был не таким большим – 10 очков. Старт финальной четверти у гостей из Костаная не очень задался, а вот хозяева за пять минут до конца владели комфортным преимуществом в 17 очков. Концовка матча была довольно результативной для обоих коллективов, “Алматинский Легион” уверенно довел матч до своего выигрыша – 95:79.

Ключевой момент: десять очков перед финальной четвертью не такое большое преимущество, но алматинцы не только его удержали, но и увеличили.



Лучшие игроки:

" Алматинский Легион" : Роман Марчук (20 очков, 8 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот), Сергей Марихин (16 очков, 5 подборов, 2 передачи), Роман Лагутин (12 очко, 4 подбора, 5 передач, 3 перехвата).

: Роман Марчук (20 очков, 8 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот), Сергей Марихин (16 очков, 5 подборов, 2 передачи), Роман Лагутин (12 очко, 4 подбора, 5 передач, 3 перехвата). "Тобол": Антон Быков (19 очков, 18 подборов), Максим Воейков (11 очков, 2 подбора, 4 передачи, 3 перехвата), Павел Ильин (13 очков, 2 подборов, 3 передач, 2 перехвата).

Последствия: "Алматинский Легион" обезопасил свою третью строчку, а вот “Тобол” все больше оказывается за пределами первой четверки.

В повторной встрече костанайский коллектив был настроен только на победу и на реванш.



Первая четверть прошла в упорнейшей борьбе. Обе команды выходили вперед не один раз. Максимальная разницай между командами в первой четверти - 4 очка, в итоге после десяти игровых минут “Тобол” лидировал, но только на одно очко. Во второй четверти равная борьба продолжилась, и пусть “Тобол” уходил вперед на 6 очков, это ничего назначило. “Алматинский Легион” завершил первую половину матча в лидерах, но их преимущество было самым минимальным, всего одно очко – 48:47.

После смены сторон равная борьбе продолжалась на протяжении 6-7 минут. Но затем гости стали чаще использовать свои возможности и смогли добиться небольшого отрыва перед финальной четвертью – 6 очков. Костанайцы смогли удерживать преимущество в четвертой четверти, но хозяева были очень активны. Концовка матча была очень нервной и неопределенной, так как алматинцы сравняли счет. Последние секунды были очень нервными, хозяева не смогли использовать возможность выиграть матч, либо перевести его в овертайм, в итоге проиграв 90:92.



Ключевой момент: игроки “Тобола” смогли собраться в последней атаке матча и не позволили соперникам реализовать их возможности.



Лучшие игроки:

" Алматинский Легион" : Дмитрий Свиридов (13 очков, 12 подборов, 2 блокшота), Роман Лагутин (18 очков, 4 подбора, 4 передачи), Вадим Коржов (13 очков, 2 подбора, 9 передач).

: Дмитрий Свиридов (13 очков, 12 подборов, 2 блокшота), Роман Лагутин (18 очков, 4 подбора, 4 передачи), Вадим Коржов (13 очков, 2 подбора, 9 передач). "Тобол": Антон Быков (22 очка, 15 подборов, 2 передачи), Константин Двирный (22 очка, 3 подбора), Шаим Куанов (21 очко, 5 подборов, 5 передач).

Последствия: после этой игры команды остались на своих местах,