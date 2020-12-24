ХК "Горняк" обыграл "Снежных Барсов" в двух домашних матчах
Встречи со столичными хоккеистами прошли 22 и 23 декабря в Рудном. Первую игру рудничане завершили с "сухим счетом" 2:0, а вот во второй встрече победа досталась им лишь в серии буллитов. Итог матча - 3:2. Результаты матчей опубликовала пресс-служба "Горняка" на своей странице ВКонтакте.
В первом периоде первой игры шайб заброшенно не было. Счёт во встрече был открыт лишь на 34-й минуте матча: точным броском отметился нападающий «Горняка» Александр Воронин. В третьем периоде команда хозяев упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Руслана Ахметвалиева. Больше в матче голов забито не было. Шатаут оформил голкипер клуба из Рудного Вячеслав Нечвиенко.
«Горняк» (Рудный) – «Снежные Барсы» (Нур-Султан) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 – Воронин (Бархаткин, Щанкин) – 34:09
2:0 – Ахметвалиев (Кротов, Власов) – 45:30
Вратари: Нечвиенко – Амирбеков
Счёт второй игры был открыт на 17-й минуте: точным броском отметился нападающий рудненского клуба Александр Катков. На старте второго периода форвард «Горняка» Алексей Козорез удвоил счет. Спустя 49 секунд Ансар Шайхмедденов сократил отставание до минимума. На 28-й минуте матча нападающий гостей Дмитрий Макеев сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались рудничане. Победный буллит на счету Оскара Юлбарисова.
«Горняк» (Рудный) – «Снежные Барсы» (Нур-Султан) –3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 16:03 – Катков (Бархаткин, Щанкин)
2:0 – 20:11 – Козорез (Сошников, Горожанинов)
2:1 – 21:00 – Шайхмедденов (Омирбеков)
2:2 – 27:43 – Макеев (Шетле, Бойко)
3:2 – 65:00 – Юлбарисов ПБ
Вратари: Нечвиенко – Павленко
По результатам двух встреч главные тренеры команд дали послематчевые комментарии.
Чемпионат Казахстана
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|1
|26
|15
|5
|0
|0
|1
|5
|97—51
|56
|2
|24
|17
|2
|0
|0
|0
|5
|78—35
|55
|3
|28
|15
|2
|2
|0
|2
|7
|87—73
|55
|4
|26
|15
|0
|3
|1
|2
|5
|78—47
|54
|5
|26
|13
|1
|1
|1
|0
|10
|69—53
|44
|6
|26
|11
|1
|0
|3
|4
|7
|79—78
|42
|7
|26
|9
|1
|2
|2
|0
|12
|69—67
|35
|8
|26
|8
|1
|3
|2
|1
|11
|59—74
|35
|9
|28
|9
|1
|0
|2
|1
|15
|66—84
|32
|10
|28
|9
|1
|0
|2
|1
|15
|64—90
|32
|11
|26
|5
|1
|4
|1
|2
|13
|51—78
|28
|12
|20
|6
|1
|1
|1
|1
|10
|39—55
|24
|13
|26
|3
|0
|0
|1
|2
|20
|42—93
|12
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