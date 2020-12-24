Встречи со столичными хоккеистами прошли 22 и 23 декабря в Рудном. Первую игру рудничане завершили с "сухим счетом" 2:0, а вот во второй встрече победа досталась им лишь в серии буллитов. Итог матча - 3:2. Результаты матчей опубликовала пресс-служба "Горняка" на своей странице ВКонтакте.

В первом периоде первой игры шайб заброшенно не было. Счёт во встрече был открыт лишь на 34-й минуте матча: точным броском отметился нападающий «Горняка» Александр Воронин. В третьем периоде команда хозяев упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Руслана Ахметвалиева. Больше в матче голов забито не было. Шатаут оформил голкипер клуба из Рудного Вячеслав Нечвиенко.



«Горняк» (Рудный) – «Снежные Барсы» (Нур-Султан) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



1:0 – Воронин (Бархаткин, Щанкин) – 34:09

2:0 – Ахметвалиев (Кротов, Власов) – 45:30



Вратари: Нечвиенко – Амирбеков

Счёт второй игры был открыт на 17-й минуте: точным броском отметился нападающий рудненского клуба Александр Катков. На старте второго периода форвард «Горняка» Алексей Козорез удвоил счет. Спустя 49 секунд Ансар Шайхмедденов сократил отставание до минимума. На 28-й минуте матча нападающий гостей Дмитрий Макеев сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались рудничане. Победный буллит на счету Оскара Юлбарисова.



«Горняк» (Рудный) – «Снежные Барсы» (Нур-Султан) –3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)



1:0 – 16:03 – Катков (Бархаткин, Щанкин)

2:0 – 20:11 – Козорез (Сошников, Горожанинов)

2:1 – 21:00 – Шайхмедденов (Омирбеков)

2:2 – 27:43 – Макеев (Шетле, Бойко)

3:2 – 65:00 – Юлбарисов ПБ



Вратари: Нечвиенко – Павленко

По результатам двух встреч главные тренеры команд дали послематчевые комментарии.

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