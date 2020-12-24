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ХК "Горняк" обыграл "Снежных Барсов" в двух домашних матчах

24 декабря 2020, 09:39 |  Спорт

Встречи со столичными хоккеистами прошли 22 и 23 декабря в Рудном. Первую игру рудничане завершили с "сухим счетом" 2:0, а вот во второй встрече победа досталась им лишь в серии буллитов. Итог матча - 3:2. Результаты матчей опубликовала пресс-служба "Горняка" на своей странице ВКонтакте.

В первом периоде первой игры шайб заброшенно не было. Счёт во встрече был открыт лишь на 34-й минуте матча: точным броском отметился нападающий «Горняка» Александр Воронин. В третьем периоде команда хозяев упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Руслана Ахметвалиева. Больше в матче голов забито не было. Шатаут оформил голкипер клуба из Рудного Вячеслав Нечвиенко.

«Горняк» (Рудный) – «Снежные Барсы» (Нур-Султан) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 – Воронин (Бархаткин, Щанкин) – 34:09
2:0 – Ахметвалиев (Кротов, Власов) – 45:30

Вратари: Нечвиенко – Амирбеков

Счёт второй игры был открыт на 17-й минуте: точным броском отметился нападающий рудненского клуба Александр Катков. На старте второго периода форвард «Горняка» Алексей Козорез удвоил счет. Спустя 49 секунд Ансар Шайхмедденов сократил отставание до минимума. На 28-й минуте матча нападающий гостей Дмитрий Макеев сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались рудничане. Победный буллит на счету Оскара Юлбарисова.

«Горняк» (Рудный) – «Снежные Барсы» (Нур-Султан) –3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 16:03 – Катков (Бархаткин, Щанкин)
2:0 – 20:11 – Козорез (Сошников, Горожанинов)
2:1 – 21:00 – Шайхмедденов (Омирбеков)
2:2 – 27:43 – Макеев (Шетле, Бойко)
3:2 – 65:00 – Юлбарисов ПБ

Вратари: Нечвиенко – Павленко

По результатам двух встреч главные тренеры команд дали послематчевые комментарии.

Чемпионат Казахстана

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1 Номад 26 15 5 0 0 1 5 97—51 56
2 Торпедо УК 24 17 2 0 0 0 5 78—35 55
3 Темиртау 28 15 2 2 0 2 7 87—73 55
4 Сарыарка 26 15 0 3 1 2 5 78—47 54
5 Кулагер 26 13 1 1 1 0 10 69—53 44
6 Бейбарыс 26 11 1 0 3 4 7 79—78 42
7 Арлан 26 9 1 2 2 0 12 69—67 35
8 Горняк 26 8 1 3 2 1 11 59—74 35
9 Алматы 28 9 1 0 2 1 15 66—84 32
10 Алтай-Торпедо 28 9 1 0 2 1 15 64—90 32
11 Актобе 26 5 1 4 1 2 13 51—78 28
12 Иртыш 20 6 1 1 1 1 10 39—55 24
13 Снежные Барсы 26 3 0 0 1 2 20 42—93 12