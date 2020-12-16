Игры прошли 14 и 15 декабря в Рудном, на стадионе «Горняк - Арена». В первом матче рудничане уступили гостям в серии буллитов, но во второй игре смогли взять реванш.

Кадр из видеообзора игры

Первый матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Алексея Коршкова, сообщает пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте.

Первый период оказался безголевым. Только на пятой минуте второго периода счёт был открыт. Илья Горожанинов с передач Степана Штефана и Данила Москалева вывел хозяев вперёд, реализовав численное преимущество. Через минуту рудничане удвоили преимущество. Руслан Ахметвалиев стал автором гола. На 29-й минуте Дмитрий Потайчук, которому ассистировали Станислав Кевлин и Денис Скатов, сократил разрыв в счете до минимума. За 9 минут до конца третьего периода Денис Скатов с передачи Кирилла Зубковского сравнял счёт.

Победный буллит реализовал Руслан Амиров.



«Горняк» (Рудный) – ХК «Актобе» (Актобе) – 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)



1:0 – Горожанинов (Штефан, Москалёв) – 24:14 ГБ

2:0 – Ахметвалиев – 25:13

2:1 – Потайчук (Кевлин, Скатов) – 28:12

2:2 – Скатов (Зубковский) – 51:00

2:3 – Амиров – 65:00 ПБ



Вратари: Акулинин – Мальгин

Во втором матче «Горняк» взял реванш у ХК «Актобе». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Сергея Невструева.



На 12-й минуте встречи хозяева вышли вперёд после точного броска Дмитрия Демьянова, забросив шайбу в большинстве. Во втором периоде Александр Воронин удвоил преимущество хозяев, реализовав численный перевес. На 5-й минуте третьего периода Алексей Бархаткин в третий раз огорчил кипера «Актобе». На 51-й минуте Дмитрий Тесленко сократил отставание гостей в счёте. Но спустя 63 секунды Василий Кумов сделал счёт 4:1. На 55-й минуте Оскар Юлбарисов реализовал численный перевес, забросив пятую шайбу «Горняка», а в концовке матча форвард «горожан» Даниил Васильев поставил точку в этой встрече. Итог матча – 5:2.



«Горняк» (Рудный) – ХК «Актобе» (Актобе) – 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)



1:0 – 05:29 – Демьянов (Щанкин, Садиков) ГБ

2:0 – 21:16 – Воронин (Бархаткин, Садиков) ГБ

3:0 – 44:48 – Бархаткин (Воронин, Щанкин)

3:1 – 50:46 – Тесленко (Амиров) ГБ

4:1 – 51:49 – Кумов (Юлбарисов, Садиков)

5:1 – 54:52 – Юлбарисов (Харькин, Муравьёв) ГБ

5:2 – 58:39 – Васильев (Джангарашев, Беляев)



Вратари: Нечвиенко – Мальгин (Тихонов 44:48 - 60:00)

По итогам двух встреч главные тренеры команд дали послематчевый комментарий.



