Серия из двух матчей прошла в Атырау 12 и 13 декабря. Несмотря на упорную борьбу костанайской команды, в обоих играх победа досталась хозяевам паркета.

Фото БК "Барсы Атырау" / vk.com/bcbarsy

Первый матч выдался очень напряженным и интрига сохранялась вплоть до финальной сирены, сообщает Национальная федерация баскетбола РК. Старт игры был не самым результативным и очки набирались лишь с линии штрафных. Начало осталось за хозяевами, но далее команды сравнялись. Темп игры в оставшееся время первого периода заметно вырос, а коллективы постоянно сменяли друг друга на посту лидера. Первая четверть хоть и началась не спешно, но стала очень результативной, а ее итогом стали плюс два у “Барсов Атырау”. Начало второго периода не клеилось у гостей и они позволили соперникам совершить хороший рывок. Преимущество “Барсов” перевалило за десять очков. Далее “Тобол” остановил соперников от дальнейшего отрыва и выровнял игру, но не счет на табло. Разница до большого перерыва держалась в районе 7-11 очков, а первая половина завершилась со счетом 55:46 в пользу хозяев.

Сразу после большого перерыва костанайцы бросились отыгрываться и добились своей цели, не только нейтрализовав свое отставание, но и выйдя вперед. “Барсы”, упустив начало третьего периода, остановили соперников к середине периода и смогли навязать свою борьбу и через пару минут лидировали уже на тринадцать очков. Третья четверть прошла в ничью, а перед финальным отрезком игры хозяева все еще лидировали на девять очков. В первые пять минут четвертой четверти гости сделали все, чтобы не упустить победу. “Тобол” свое отставание в девять очков превратил в преимущество в два за пять минут до конца. Но вот в концовке “Барсы Атырау” полностью контролировали игру - отлично ходили в атаку и плотно играли в защите. В результате хозяева одержали победу со счетом 97:89.



Ключевой момент: “Барсы Атырау” очень грамотно воспользовались последними пятью минутами в игре и вырвали победу в этом матче.



Лучшие игроки:

" Барсы Атырау" : Эдвард Картер III (30 очков, 3 подбора, 4 передачи, 4 перехвата), Павел Сизов (25 очков, 7 подборов, 4 передачи), Владимир Иванов (12 очков, 10 подборов, 1 блокшот).

: Эдвард Картер III (30 очков, 3 подбора, 4 передачи, 4 перехвата), Павел Сизов (25 очков, 7 подборов, 4 передачи), Владимир Иванов (12 очков, 10 подборов, 1 блокшот). "Тобол": Антон Быков (22 очка, 10 подборов, 4 передачи), Павел Ильин (18 очков, 5 подборов, 7 передач, 3 перехвата), Максим Воейков (15 очков, 3 подбора, 2 перехвата)

В повторной встрече вполне ожидаемо было упорное желание костанайцев взять реванш, но этого не случилось. Игра началась с того, что гости из Костаная захватили лидерство и первое время удерживали его в своих руках. Но максимум чего добился “Тобол” это плюс семь. “Барсы Атырау” в концовке первого периода совершили хороший рывок и не только нейтрализовали свое отставание, но и вышли вперед, а в результате выиграли первую десятиминутку с разницей в шесть очков. Во второй четверти хозяева быстро довели свой отрыв до двузначной цифры. “Тобол” не дал соперникам совершить более мощный отрыв и разница большую часть периода держалась в районе десяти очков. Гости реализовали несколько атак в концовке первой половины, которую проиграли с разницей в шесть очков – 35:29.

После смены сторон костанайская команда сразу же обострила интригу, сократив отставание до двух очков. Но после этого хозяева захватили инициативу и рванули вперед. Их отрыв увеличивался до конца третьего периода и достиг двадцати очков. Такое преимущество перед финальной четвертью давало большую уверенность в победу хозяев. И “Барсы Атырау” уверенно воспользовались этой возможность. Ближе к середине четвертого периоде хозяева сняли все вопросы о победители в этой игре, опережая соперников более чем на двадцать пять очков. “Барсы Атырау” без особых проблем довели эту встречу до крупной победы – 84:65.



Ключевой момент: для “Барсов Атырау” третий период стал лучшим в этой игре, за десять минут они выиграли четырнадцать очков, заложив хороший фундамент в будущей победе.



Лучшие игроки:

" Барсы Атырау" : Владимир Иванов (10 очков, 14 подборов, 1 блокшот), Евгений Маринин (14 очков, 2 подбора, 8 передач), Павел Сизов (18 очков, 4 подбора, 1 блокшот).

: Владимир Иванов (10 очков, 14 подборов, 1 блокшот), Евгений Маринин (14 очков, 2 подбора, 8 передач), Павел Сизов (18 очков, 4 подбора, 1 блокшот). "Тобол": Антон Быков (15 очков, 11 подборов, 4 передачи), Константин Двирный (13 очков, 2 подбора), Даниил Селезнев (3 очка, 5 подборов, 6 передач).

По результатам двух матчей "Барсы Атырау" укрепили свою позицию на второй строчке турнирной таблицы, а "Тобол" значительно отстал от первой тройки, расположившись на четвертом месте.