Встречи в рамках чемпионата РК среди команд Национальной лиги прошли 8 и 9 декабря в Актау. В первой игре "Каспий" на последних минутах смог вырвать уверенную победу у костанайского клуба, но на следующий день "Тобол" взял реванш.

Фото БК "Каспий"

К моменту первой встречи актауская команда провела уже более 10-ти матчей, выиграв всего одну игру, на счету у “Тобола” также всего одна победу, но матчей они провели в пять раз меньше - всего два.

Фаворита в первой игре выявить было очень сложно, сообщает Национальная федерация баскетбола РК. В первой четверти команды пристреливались друг к другу и десятиминутка первого матча выдалась не самой результативной. Явной инициативы ни одному из коллективов захватить не удалось. У хозяев старт не очень задался и они пропустили соперников вперед, но после двухминутной безголевой паузы “Каспий” собрался и начал догонять гостей, а в итоге выиграл первый период с преимуществом в два очка.

На втором игровом отрезке игра проходила более результативно. Гости не надолго вышли вперед, но актауская команда быстро вернула себе лидерство. Костанайская команда около четырех минут наступала соперникам на пятки, пытаясь догнать оппонентов, но вот последние пару минут первой половины гости провели неудачно. Хозяева ушли на большой перерыв с отрывом в 11 очков – 39:28.

После смены сторон “Тобол” старался вернуть равновесие, но “Каспий” крепко удерживал свое преимущество, которое добиралось до пятнадцати очков. Но гости не успокаивались и продолжали совершать попытки и постепенно уменьшали свое отставание и перед четвертой четвертью проигрывали всего семь очков.

Старт четвертого периода выдался не самым результативным, особенно для гостей из Костаная, которые набрали всего два очка за пять минут и проигрывали двенадцать. “Тобол” сильно обострил ситуацию в концовке игры, сократив отставание до минимума. За минуту до игры разница между командами составляла всего одно очко, но “Каспий” смог выстоять и вытащил победу в этой игре – 77:71.



Ключевой момент: “Каспий” лидировал практически всю игру и оказался в состоянии удержать лидерство на последней минуте игры и выиграть эту встречу.



Лучшие игроки:

" Каспий" : Юджин Артисон (21 очко, 12 подборов, 4 передачи, 1 блокшот), Колин Доэрти (26 очков, 4 подбора, 8 передач, 2 перехвата), Денис Орленко (4 очка, 12 подборов, 2 передачи, 2 блокшота).

: Юджин Артисон (21 очко, 12 подборов, 4 передачи, 1 блокшот), Колин Доэрти (26 очков, 4 подбора, 8 передач, 2 перехвата), Денис Орленко (4 очка, 12 подборов, 2 передачи, 2 блокшота). "Тобол": Антон Быков (23 очка, 19 подборов, 1 блокшот), Дмитрий Климов (12 очков, 6 подборов, 3 передачи), Шаим Куанов (11 очков, 2 подбора, 8 передач).

В повторной игре костанайский “Тобол” с самого старта игры вышел в лидеры, но большого отрыва не было - к середине первого периода команды разделяло всего одно очко. Во второй половине четверти актауской команде удавалось сравнять счет, но выйти вперед они не смогли. А удачная игра в концовке четверти принесла гостям плюс девять по итогу первого игрового отрезка.

Старт второй четверти напротив, остался за хозяевами, которые практически полностью сократили отставание. Но “Тобол” смог остановить соперников и до конца первой половины восстановил преимущество – 35:45 после двух четвертей в пользу гостей.

После большого перерыва команды показывали равный баскетбол. В итоге после трех четвертей гости из Костаная продолжали лидировать и опережали соперников на 13 очков перед четвертой четвертью.

“Каспий” мог отыграть такое отставание, но у актауской команды совсем не клеилось с реализацией, за 5 минут они смогли набрать всего два очка и проигрывали более 20-ти за 5 минут до конца. Уже вряд ли что-то могло помешать костанайцам выиграть этот матч, тем более, что они не оставили особых шансов соперникам в концовке игры. “Тобол” берет убедительный реванш у “Каспия” – 66:91.



Ключевой момент: несмотря на то, что “Тобол” выигрывал перед финальной четвертью 13 очков, основной удар по соперникам они нанесли в заключительной десятиминутке и в итоге одержали крупную победу.



Лучшие игроки: