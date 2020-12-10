Игры прошли 8 и 9 декабря в Кокшетау. За оба матча в ворота рудничан забили 8 шайб. А вот сам "Горняк" забил хозяевам льда в два раза меньше - 4. Отчеты о прошедших матчах опубликовала пресс-служба клуба на своей странице ВКонтакте.

Первая встреча рудненского "Горняка" и кокшетауского "Арлана" стреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



На 19-й минуте отличился нападающий хозяев Иван Киселев. Ему ассистировали Роман Бердников и Анатолий Раенко. За двадцать секунд до сирены на перерыв «Арлан» удвоил преимущество. Шайбу после передач Станислава Боровикова и Вадима Бердникова забросил Дмитрий Шитиков. На 24 минуте «волки» довели счёт до крупного. Реализовав численный перевес гол забил Анатолий Раенко, ассист себе в актив записали Иван Киселев и Роман Бердников. Спустя 129 секунд «синегорцы» играя в большинстве в четвертый раз огорчили кипера гостей Никиту Акулинина, с передачи Дмитрия Шитикова и Игоря Черкасова, гол забил Вадим Бердников. Гости смогли отыграть одну шайбу в середине третьего периода. Алексей Бархаткин отличился после передач Александра Воронина и Ильи Лобанов тем самым установив окончательный счёт — 4:1.



«Арлан» (Кокшетау) – «Горняк» (Рудный) – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)



1:0 – Киселев (Бердников, Раенко) – 18:13

2:0 – Шитиков (Боровиков, Бердников) – 19:40

3:0 – Раенко (Киселев, Бердников) – 23:49 ГБ

4:0 – Бердников (Шитиков, Черкасов) – 25:58 ГБ

4:1 – Бархаткин (Воронин, Лобанов) – 48:15



Вратари: Демидов – Акулинин

Во второй встрече победу также одержал «Арлан».

На 6-й минуте Дмитрий Шитиков с передач Вадима Бердникова и Станислава Боровикова вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте, Владислав Колесников, которому ассистировали Игорь Черкасов и Иван Киселев, забрасил вторую шайбу «Арлана». В середине второго периода Александр Куршук, реализовав численное большинство, довел разницу в счёте до одной шайбы. За две минуты до сирены об окончании второго периода Вадим Бердников с передач Ильи Гулякова и Сергея Демагина сделал счёт 3:1. Спустя минуту после старта 3 периода Александр Куваев, которому ассистировали Артемий Лакиза и Илья Гуляков, забросил четвертую шайбу «синегорцев». На 45-й минуте Владислав Власов с передач Руслана Ахметвалиева и Владимира Кротова сократил отставание до двух шайб. На 55-й минуте, Владислав Власов оформлил дубль, Ахметвалиев набирал второй балл результативности за передачу, Никита Харькин так же заработал балл за ассист. Итог матча – 4:3.



«Арлан» (Кокшетау) – «Горняк» (Рудный) – 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)



1:0 – Шитиков (Бердников В., Боровиков) – 05:37

2:0 – Колесников (Черкасов, Киселев) – 12:34

2:1 – Куршук (Садиков, Бархаткин) – 27:34 ГБ

3:1 – Бердников В. (Гуляков, Демагин) – 37:05

4:1 – Куваев (Лакиза, Гуляков) – 41:08

4:2 – Власов (Ахметвалиев, Кротов) – 44:53

4:3 – Власов (Ахметвалиев, Харькин) – 54:43



Вратари: Андрюхов – Нечвиенко

По результатам двух матчей главные тренеры команд прокомментировали игры подопечных.

Фото ХК «Арлан»