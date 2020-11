Ученые Назарбаев Университета разработали глоссарий специальных терминов из области искусственного интеллекта на казахском языке. В их списке более тысячи слов. Казахстанцы могут дополнить глоссарий или предложить свой вариант перевода, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Составлением глоссария занялась группа ученых Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) НУ под руководством профессора Атакана Варола.

"Мы заметили, что у многих терминов сферы искусственного интеллекта, машинного обучения или аналитики данных нет официально утвержденного казахского перевода. Так как данная сфера активно развивается с каждым годом и активно применяется в нашей стране, мы решили сами предложить перевод многих терминов", - рассказал Варол.

По его словам, ученые института свободно владеют английским, казахским и русским языками, поэтому предложенные переведенные термины на казахском языке сравнивались с английскими и русскими версиями перевода.

"Если углубиться в истоки появления данных терминов, изначально они были придуманы на английском языке. Ученые старались максимально точно сохранить смысл перевода, учитывая и английский, и русский переводы. Но в этой сфере много слов, которые на английском языке звучат довольно забавно и не соответствуют своему смыслу.

Например, есть термин Garbage In, Garbage Out. Он означает принцип, когда при неверных входящих данных будут получены неверные результаты, но прямой перевод звучит как "Занести мусор, Вынести мусор". Термин Honeypot означает стратегию информационной безопасности, прямой перевод - "Бочка меда"). Salt and Pepper Noise - это вид шума, который иногда можно увидеть на изображениях, однако прямой перевод звучит как "Шум соли и перца". В данных случаях ученые решили сохранить уникальность терминов и сделать прямой перевод подобных слов", - пояснил ученый.

Глоссарий содержит термины из сферы машинного обучения, робототехники, искусственного интеллекта и аналитики данных. На сегодня создан перевод 1200 терминов. Свою разработку ученые опубликовали в открытом доступе на сайте университета. Ознакомившись с глоссарием, любой казахстанец может предложить свой лучший перевод или обсудить уже имеющиеся термины.

"Наш перевод еще не был официально утвержден или проверен государственными органами, отвечающими за развитие казахского языка. Поэтому мы будем рады, если соответствующие органы проверят и утвердят наш перевод. Мы открыты и готовы к сотрудничеству и обновлению глоссария, при необходимости. Ученые стараются обновлять глоссарий каждый месяц", – добавил Атакан Варол.