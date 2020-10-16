Костанайская область - один из четырёх регионов, где зафиксирован рост уровня травматизма на рабочем месте. Об этом сегодня, 16 октября, во время визита в регион заявил главный государственный инспектор труда РК Толеген ОСПАНКУЛОВ.

Также рост травматизма зафиксирован в Карагандинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

- За последние 5 лет в стране идёт стабильное снижение уровня травматизма на 18%, - отметил Оспанкулов на совещании с участием инспектора по труду Костанайской области и представителей крупных предприятий. - Но в этом году, когда мы провели анализ по итогам 8 месяцев, выяснилось, что уровень травматизма вырос почти на 27% по смертельным случаям и на 8,5% по общему травматизму. Если говорить о цифрах, то в этом году по всей республике пострадали 1 023 человека, из них с летальным исходом - 114. А в прошлом году - 943, с летальным - 111. Вопросы безопасного труда регулирует работодатель совместно со своими работниками. Мы, как госорган, устанавливаем минимальные требования. Малый бизнес из-за моратория мы не проверяем. Поэтому мы решили посетить проблемные регионы и те предприятия, где произошёл рост производственного травматизма. Если получится, то дать рекомендации по устранению нарушений.

Днём ранее госинспектор посетил автомобильный завод ТОО "СарыАркаАвтоПром", филиал КТЖ в Костанае и АО «ССГПО» в Рудном. Толеген Оспанкулов сообщил журналистам, что на этих предприятиях безопасность труда обеспечена «хорошо и очень хорошо».

- Как же так - на предприятиях, как вы говорите, работа поставлена хорошо и очень хорошо, а статистика показывает рост случаев травматизма? - спросил корреспондент «НГ».

- Да, на ССГПО были 2 серьёзных случая травматизма. Я не защищаю это предприятие. Что я вчера видел, то и говорю. Я полностью посмотрел службу охраны ССГПО, учебные классы, тренировочные кабинеты и оборудование. В большинстве случаев - как на ССГПО, так и у других предприятий - травматизм носит характер лёгкой степени тяжести. На каких-то предприятиях нет службы охраны труда вообще, некоторые предприятия не обеспечивают работников на средствах защиты.

- А на каких предприятиях не соблюдаются меры безопасности? - уточнил корреспондент «НГ».

- Ну, соблюдаются, не соблюдаются... Сейчас об этом говорить сложно. В основном, рост травматизма наблюдается на предприятиях горно-рудной промышленности.

Не все представители предприятий согласились с претензиями, которые предъявила к ним инспекция труда.

Начальник управления охраны труда и промышленной безопасности АО "ССГПО" Александр БОНДАРЕНКО отметил, что с 2016 до 2019 года у них не было ни одного случая травматизма с летальным исходом.

- У нас было 2 случая с фатальным исходом в этом году, - признал Бондаренко, комментируя позже ситуацию корреспонденту "НГ". - Но я бы не хотел, чтобы это публиковалось. Когда мы говорим о негативе.... А что происходит с родственниками? Да, нужно делать выводы. Если мы говорим про случай с выбросом металла, то люди там остались живые. Случаи с потерей нетрудоспособности у нас имеют место быть. В прошлом году таких 12. Мы сделали историческую выборку на когда-то засекреченных данных, которые рассекретили 5 лет назад. С начала существования АО «ССГПО» в среднем за год происходило 113 случаев с травмами на производстве. Умирали в среднем 5,5 человек в год. Сейчас гораздо меньше. Ещё вопросы есть?

На совещании разобрали и другие случаи травм на произодстве. Один из них произошёл в августе на ТОО «Оркен» в Лисаковске, где от высоковольтного разряда погиб 23-летний мужчина.

- Расследование проведено, материалы дела пока в РУВД, - сообщил представитель ТОО «Оркен» Виктор ЛЫСЯКОВ. - На начальном этапе к виновным лицам применены меры дисциплинарного взыскания. Проведено по новой обучение всех сотрудников и принято решение о замене оборудовании. То есть, то оборудование, на котором произошёл несчастный случай, готовятся документы для его замены.

- То есть, для того, чтобы заменить оборудование нужен обязательно несчастный случай? - уточнил главный госинспектор Оспанкулов.

- Нет, несчастный случай не требовался. Установленное оборудование соответствовало требованиям промышленной безопасности. Экспертиза его признала работоспособным. Но в дополнение к уже действующим мерам принято решение модернизировать оборудование, - ответил Лысяков.

Толеген Оспанкулов напомнил работодателям, что «вместе с либерализацией трудовых отношений усилена уголовная и административная ответственность за несчастные случаи». И попросил ответственных лиц не забывать о том, что закон предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Фото Георгия ГОВОРОВА