Иском в суд заместитель акима Карабалыкского района Азамат АУЖАНОВ отрегировал на появление в соцсетях публикации под названием «За пивом и чечелом!!! Коррупция районного масштаба».

На заседании совета по этике Азамат Аужанов сообщил, что будет теперь защищать себя в гражданском порядке /Фото Галины КАТКОВОЙ

Автор, карабалыкский блогер Миршат САРСЕМБАЕВ сообщал, что чиновник приехал в магазин за покупками в рабочее время на служебном автомобиле. По информации блогера, 14 августа, с 18.18 до 18.29, служебный автомобиль Аужанова подъезжал к нескольким магазинам, а в последнем - магазине «Пивной-1» - заместитель акима совершил покупки. И не важно, что через минуту у него завершилось служебное время, потому что в торговую точку он прибыл на служебном авто.

Уже на следующий день Аужанов подал в суд, административный. За клевету. Доказывал, что ездил с инспекций банкоматов - смотрел за соблюдением пользователями социальной дистанции, говорил также, что подъезжал в том районе к дому заместителя акима Жабулова с намерением пообщаться по служебным вопросам.

Суд доказательства не принял. Обращение оставил без удовлетворения. Апелляционная инстанция - тоже. Более того, областной суд направил материал для реагирования в совет по этике департамента по делам госслужбы.

Совету по этике в среду, 7 октября, заместитель акима высказал свое несогласие с решениями местных судов, сообщил, что готовит жалобу в Верховный, рассказал, что у блогера есть личные мотивы и он не первый раз следует за машиной чиновника.

Члены совета по этике слушали с сочувствием. Говорили, что так можно любого подставить, призывали прессу писать объективно о некрасивых приемах в блогосфере. Однако Аужанова рекомендовали наказать - объявить ему замечание, это самое мягкое из палитры наказаний по Этическому кодексу.