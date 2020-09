«Странную» смерть экс-менеджеров ERG расследует ФБР

По данным американского делового издания Financial Times, сейчас обстоятельства смерти 44-летнего Джеймса Бетела и 45-летнего Геррита Страйдома, граждан ЮАР, работавших в отделении Eurasian Resources Group (ERG) на Африканском континенте и покинувших корпорацию незадолго до гибели, изучает Федеральное бюро расследований США, сообщает Радио "Азаттык".

Один из владельцев Eurasian Resources Group (ERG) Александр Машкевич во время Астанинского экономического форума в столице Казахстана в мае 2019 года

Как напоминает издание, в отношении ERG, международной группы добывающих компаний, на 60 процентов принадлежащей Александру Машкевичу (962-е место в списке богатейших людей планеты журнала Forbes в 2019 году, состояние — 2,4 миллиарда долларов), Алиджану Ибрагимову (1008-е место, 2,3 миллиарда) и Патоху Шодиеву (1116-я строчка, 2,1 миллиарда), а на 40 процентов правительству Казахстана, последние семь лет в Великобритании ведется масштабное антикоррупционное расследование. В его рамках, сообщает FT, на связь с южноафриканскими экс-менеджерами ERG как потенциальными свидетелями выходило британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO).

Как пишет Financial Times, Бетел и Страйдом, направлявшиеся в путешествие по США, почувствовали недомогание во время перелета из Йоханнесбурга в Чикаго и умерли в одну ночь — 9 мая 2015 года. Обоих нашли мертвыми в мотеле в Спрингфильде, штат Миссури, а в их комнатах не обнаружили «ничего, что объясняло бы причины смерти» — сообщает FT. Полиция Спрингфильда признала официальной причиной гибели малярию. Была выдвинута версия, что оба заразились в Замбии, куда путешествовали за несколько недель до вылета в США.

Тем не менее, отмечает FT, дело не только не закрыли, но и передали ФБР. Изданию удалось получить ряд документов, в том числе результаты лабораторных анализов, на основе которых у умерших была диагностирована малярия. Эксперт по этой болезни в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Сэм Вассмер, с которым консультировалась FT, проанализировав данные, назвал фактически «нулевой» вероятность, что «два разных человека заболели одновременно и умерли в одну ночь».

«Единственным правдоподобным сценарием было бы, если бы обоих мужчин укусил один и тот же комар, но генетический анализ проб, проведенный CDC (Center for Disease Control and Prevention, Центр по контролю и предотвращению болезней США. — Ред.) исключил эту вероятность», — сказал Вассмер Financial Times.



Тогда еще ENRC (Eurasian Natural Resources Corporation) начала свою экспансию в 1990-х годах в Казахстане, приватизировав ряд крупных добывающих предприятий страны. Затем расширила операции, переключившись на добывающий сектор на Африканском континенте и приобретя активы в Замбии, Мали, Мозамбике, Зимбабве и ЮАР. Бетел и Страйдом были одними из самых высокопоставленных менеджеров африканского звена корпорации, отмечает FT.

Именно сделки в Африке стали поводом для антикоррупционного расследования, которое Financial Times называет «одним из самых крупных» в истории Великобритании, добавляя, что представители корпорации отвергают все обвинения.

Издание напоминает, что расследование в отношении ENRC, штаб-квартира которой тогда находилась в Лондоне, началось в 2013 году. Вскоре корпорация покинула Лондонскую биржу, где одно время входила в ведущий индекс, а ее головной офис перенесли в Люксембург. После делистинга ENRC стала известна как Eurasian Resources Group.

Недавно новым эпизодом расследования стало дело в отношении дочери Машкевича Анны. В январе суд в Великобритании признал ее виновной в сокрытии информации о ее отце от Управления по борьбе с серьезным мошенничеством. Ее фирма оказывала секретарские услуги ERG и отказывалась предоставлять запрашиваемые данные о деятельности Машкевича. Как писала тогда FT, дочь олигарха стала первым человеком в рамках следствия против ERG, осужденным по уголовному делу. Ей грозило до шести месяцев тюрьмы, но Машкевич отделалась штрафом в размере 981 фунта.

Это не первый скандал в Европе, в котором звучат имена совладельцев ERG. Так называемый «вертолетный “Казахгейт”», разгоревшийся в 2014 году, касался покупки Казахстаном у Франции нескольких десятков вертолетов. В его рамках упоминались не только Машкевич, Шодиев и Ибрагимов, но и Нурсултан Назарбаев и Николя Саркози — в то время президенты Казахстана и Франции.

По имеющимся данным, вертолетная сделка была инициирована в 2010 году. Следователи предполагают, что Саркози согласился с просьбой Назарбаева организовать вывод Патоха Шодиева, против которого велось уголовное расследование в Бельгии, из-под криминальных обвинений. В обмен Казахстан обязался раскошелиться на многомиллионную покупку у Франции. Бельгийские правоохранительные органы также установили причастность к этой схеме видного политика и бывшего вице-министра страны, который за денежное вознаграждение в размере сотен тысяч евро способствовал закрытию расследования в Бельгии.