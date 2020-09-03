«Народное признание». Как наградить тех, кто спас вас от Covid-19? Просто отправьте письмо "НГ"

«НГ» продолжает прием писем на новую акцию, цель которой - наградить героев борьбы с пандемией Covid-19, работников медучреждений, которые спасали больных в провизорных госпиталях, рискуя собственным здоровьем и жизнью.

Фото из архива "НГ"

Это врачи, медсестры и санитары, кто был рядом с больными, лечил их и ухаживал за ними ежедневно. Специалисты, чей труд часто оказывается неотмеченным высоким начальством.

Премии в размере 100 000 тенге будут выделены из средств, которые были собраны в ходе акции «Антиковид». Такое предложение сделали самые крупные доноры и редакция его поддержала.

Предлагать кандидатов, достойных награждения премией «Народное признание», будут их пациенты - читатели «НГ». Для этого до 20 сентября нужно прислать на адрес ng@ng.kz или на редакционный WhatsApp +7-747-907-57-92 письмо с историей вашего лечения и фамилиями тех, кто помог вам выжить. Традиционное письмо, написанное на бумаге, нужно отправить до 17 сентября по адресу: 110003, г. Костанай, ул. Майлина, 2/3.

Обязательно укажите в письме место работы и должности медработников, а также ваш номер телефона, чтобы корреспондент «НГ» мог задать уточняющие вопросы.

Решение о награждении примет комиссия, в которую войдут работники здравоохранения, представители доноров и редакции «НГ».