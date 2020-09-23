"НГ" завершила прием писем в акцию «Народное признание». В течение этой недели мы будем публиковать истории участников, после чего состоится заседание комиссии для подведения итогов.

Фото из архива "НГ"



Житель Костаная Алданыш ДОСМАГАМБЕТОВ благодарит медработников провизорного стационара, открытого на базе областной больницы:

"Как только я узнал, что есть такая замечательная возможность выразить благодарность врачам, которые поставили меня и многих-многих других таких как я, на ноги, незамедлительно решил написать письмо! Меня зовут Досмагамбетов Алданыш, мне 37 лет.

Первый раз в жизни я так сильно заболел. Очень люблю и стараюсь постоянно заниматься спортом, не курю и не пью, поэтому, когда я заболел, все мои родные, друзья и знакомые и я сам были в шоке. Никогда не думали, что эта болезнь так страшно ударит по нашей семье!

Всё началось с невысокой температуры и недомогания. В принципе, и все. Кашля и ещё чего-то не было. Неделю лечился дома, принимал антибиотики в таблетках, обильное питье, бесконечный чай с лимоном и компоты, но улучшений не было. Не обращались в поликлинику - думали, что положат в больницу, а у меня обычная простуда и вот-вот она пройдет, а там все инфицированы, заражусь еще коронавирусом. Но становилось хуже: страшная слабость, потливость, простыни меняли одну за другой. Я ничего не ел, пить уже не мог, тошнило - стал нервничать из-за того, что супруга меня постоянно заставляла пить жидкость, все время хотелось лежать, не открывая глаза. Решились вызвать скорую.

Медик, молодой парень сказал, что хрипов нет и все у меня нормально, и что не стоит вызывать скорую, если температура ниже 39 с лишним! Поставил горячий укол, сказал, что такой укол надолго сбивает температуру и до утра ее точно не будет. Но через 2-3 часа температура опять стала подниматься. Супруга испугалась. Ей стало страшно, что идёт какое-то серьёзное воспаление. Вызвали на утро врача из поликлиники, она вынесла вердикт, от которого стало плохо всей семье: «Лёгкие вообще не прослушиваются, и я даже предположу, что у вас двусторонняя пневмония!». Прописала уколы. На вопрос, не стоит ли меня положить в больницу, ответила: «Возможно, у вас не ковид, а вы там заразитесь, там не хватает рук, сами врачи и лаборанты поуходили на больничный!».

На следующий день поехали делать рентген. Сам ходить я уже не мог, меня вёл брат. От бессилия слезы текли сами по себе, ноги стали как спички, худые-худые, вспоминает супруга, я сам был как в бреду, ничего не помню! После рентгена стало ясно: ковидная двусторонняя пневмония. Так 8 июля я оказался на койке в областной больнице, где после первой капельницы и сделанного укола как будто ожил. Со мной в палате лежали два пожилых мужчины на кислороде, один из которых не давал открывать окно, боясь сквозняков. Дышать было больно и тяжело.

Медсестра и санитарочки буквально сбивались с ног: больных много, палаты полные. Делая уколы, ставя нам капельницы, они старались изо всех сил, были вежливыми с нами. Бедные, упакованные в это целлофановое обмундирование, когда стояла такая жара на улице (температура 30 градусов держалась неделю) и в палатах, приносили еду, кормили и убирали за нами!

Спустя неделю мне стало легче, но всё равно задыхался, как только ложился. Реаниматолог несколько раз чутко осматривал меня но показаний переводить в реанимацию не было, сатурация - 98. Тогда лечащий врач объяснил, что я переусердствую и помногу делаю дыхательную гимнастику и что мокрота подходит быстро и закрывает все пути для дыхания. За его грамотность ему спасибо! После того, как я стал придерживаться его рекмендаций, стал и дышать и спать спокойно.

Заведующая отделением Мухамбетова Гульнар Сугиралиевна, учитывая ее занятость, приходила по несколько раз в день к нам в палату и, осматривая каждого их нас, без лишних слов, уверенно и в то же время мягко отвечала на наши вопросы, сама объясняла и показывала, как нужно правильно дышать, и всегда говорила: «Вы все здоровыми пойдёте домой!» От этих слов становилось так спокойно!

Когда лежал в больнице, все болело: голова, грудь. Чтобы подойти к раковине, шел по стеночке, после того, как помою лицо, задыхался, мне тут же надо было сесть прямо на пол и отдышаться несколько минут. Всю грудную клетку ломила боль, все кости болели, я задумывался, что восстанавливаться мне придётся очень долго, да что это за вирус такой?! Откуда он?! Как так?! Тогда я задавал себе вопрос: «Вот чего бы ты сейчас хотел больше всего, Алданыш? Чего бы ты хотел больше всего именно сейчас?». И тут же внутренний голос говорил мне: «Оказаться дома абсолютно здоровым и с моей семьей! Рядом с детьми, которые меня облепят со всех сторон!».

У меня трое детей, маленькой 1 год и 8 месяцев. Я только и мечтал, чтобы мои родные, любимые мама, жена, братья, все были рядом. Больше ничего, оказывается, для счастья не надо! Здоровье и семья - это самое важное!

Я хочу сказать огромное искренне спасибо всему персоналу областной больницы, пожелать семейного, профессионального благополучия и финансового роста!

Мы отдельно с моей семьёй хотим поблагодарить заведующую отделением пульмонологии областной больницы. Хотим сказать спасибо вам, Гульнар Сугиралиевна, за жизнь, которую вы мне вернули. Я восхищаюсь вашим человеческим милосердием и профессиональной грамотностью! Я считаю, что порядок там, где грамотное и профессиональное управление, а вы заведуете всем отделением пульмонологии, то есть, жизнь самых тяжёлых больных в ваших руках! Кроме профессиональных успехов, я хочу пожелать вам от души, чтобы ваша доброта, то, что вы всю себя отдаёте своей работе, то что, вы - врач от бога, пусть все это вернётся вашей семье в стократном размере! Врачи в наше время - это герои, это золотые люди. Вас надо беречь, от всей нашей семьи и лично от меня низкий поклон!"

Премии «Народное признание» в размере 100 000 тенге будут выделены из средств, которые были собраны в ходе акции «Антиковид». Такое предложение сделали самые крупные доноры и редакция его поддержала. Решение о награждении примет комиссия, в которую войдут работники здравоохранения, представители доноров и редакции «НГ».