В воскресенье, 20 сентября, "НГ" завершила прием писем в акцию «Народное признание». В течение этой недели мы будем публиковать истории участников, после чего состоится заседание комиссии для подведения итогов.

Фото из архива "НГ"

Жительница Костаная Менслу ДОЩАНОВА была госпитализирована в хирургическое отделение городской больницы в ночь на 1 июля.

"Привезли в больнцу меня с признаками пневмонии, - пишет она. - Состояние было тяжёлое: боль в груди, температура, поражение лёгких на 50%. Провизорный центр на тот момент был только что открыт и ещё не было нужных медикаментов для полного лечения. Моё состояние ухудшалось и процент поражения лёгких повысился до 90%. Но, благодаря слаженной работе врачей и медсестёр, мне становилось лучше. В итоге пролежала в больнице 20 дней. Динамика по улучшению состояния шла медленно, но продуктивно.

Особые слова благодарности хочу выразить заведующему хирургическим отделением Ахмадиеву Марату Бисембаевичу. Именно его грамотный и правильный подход к моему лечению позволил мне выйти из критического состояния и я выздоровела. Сейчас даже не верится, что находилась между жизнью и смертью.

Считаю, что Марат Бисембаевич достоин внимания, уважения и высокой награды".

Премии «Народное признание» в размере 100 000 тенге будут выделены из средств, которые были собраны в ходе акции «Антиковид». Такое предложение сделали самые крупные доноры и редакция его поддержала. Решение о награждении примет комиссия, в которую войдут работники здравоохранения, представители доноров и редакции «НГ».