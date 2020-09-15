82-летняя Римма ДОРОФЕЕВА прислала в редакцию "НГ" письмо, в котором описала свою историю борьбы с вирусной пневмонией. Дома Римму Петровну ждала 101-летняя мама, которая благодарна врачам за то, что не потеряла дочь во время опасной пандемии.

"Я была пациенткой городской больницы Костаная с 19-го по 30 июля, - пишет Римма Дорофеева. - Меня доставила в больницу скорая помощь поздно ночью с температурой 39,6°. До этого, с 10 июля, я находилась дома, мучилась без лекарств, поскольку в аптеках их не было. Как только меня доставили в эту больницу, врачи сразу стали бороться за мою жизнь. Выяснилось, что у меня на 70% поражены лёгкие. Очень быстро медработники окружили меня своим вниманием, интенсивным лечением (уколы, капельницы кислород и т. д.). Так же обстоятельно, без паники лечили не только меня, но и других больных в нашей палате. Каждое утро врачи приходили не только с обходами и назначениями, они всячески подбадривали пациентов, говорили: «Всё будет хорошо!».

Моим лечащим врачом был заведующий отделением Артём Николаевич Тисленко. Очень внимательный доктор, сочувствующий. Прекрасно относились к нам медсестры, санитарка, нянечки, кормили и ухаживали за нами. Очень вовремя приехали врачи из Москвы с кислородными концентраторами, один такой прибор трое суток позволял мне дышать.

Большое спасибо Артёму Николаевичу и всему персоналу! Они нас всех, включая меня, 82-летнюю бабушку, выходили. Сейчас я нормально себя чувствую и желаю нашему доктору профессиональных успехов, здоровья и всего наилучшего в жизни!"

«НГ» продолжает прием писем на акцию "Народное признание"

С помощью наших читателей мы хотим назвать имена врачей, медсестер и санитарок, которые были рядом с больными, лечили их и ухаживали за ними ежедневно. Это специалисты, чей труд часто оказывается неотмеченным высоким начальством.

Премии в размере 100 000 тенге будут выделены из средств, которые были собраны в ходе акции «Антиковид». Такое предложение сделали самые крупные доноры и редакция его поддержала. Предлагать кандидатов, достойных награждения премией «Народное признание», будут их пациенты - читатели «НГ». Для этого до 20 сентября нужно прислать на адрес ng@ng.kz или на редакционный WhatsApp +7-747-907-57-92 письмо с историей вашего лечения и фамилиями тех, кто помог вам выжить. Традиционное письмо, написанное на бумаге, нужно отправить до 17 сентября по адресу: 110003, г. Костанай, ул. Майлина, 2/3. Обязательно укажите в письме место работы и должности медработников, а также ваш номер телефона, чтобы корреспондент «НГ» мог задать уточняющие вопросы. Решение о награждении примет комиссия, в которую войдут работники здравоохранения, представители доноров и редакции «НГ».



