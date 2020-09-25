"НГ" завершила прием писем в акцию «Народное признание». В течение этой недели мы будем публиковать истории участников, после чего состоится заседание комиссии для подведения итогов.

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Жительницу с. Заречное Костанайского района Балапан МУХАМЕДЬЯРОВУ в начале июля 2020 года направили в городской провизорный центр Костаная, с диагнозом пневмония.

"Поражение легких было 85%, состояние мое было стабильно тяжелым, - пишет она. - По истечении трех недель улучшение не наступило, меня перевели в реанимацию инфекционного отделения областной больницы с осложнением - поражением почек.

Благодаря докторам реанимации мое состояние потихоньку стабилизировалось, сейчас я уже дома после семи недель болезни. Эта тяжелая болезнь дала мне осложнение на почки, но я надеюсь, что смогу побороть этот недуг, так как доктора помогли поверить в это. Огромную благодарность выражаю доктору Жанатаеву Марату Жанабаевичу и докторам Караеву М. Х., Ержанову Т. Н., Таджикову Д. Р., а также хочу отметить средний медперсонал: Карпышину А. И., Сантова А., Золоторева А., Кенжибаева К. Г., Аетова А., Баянову И. С., Шамсутдинову Г., Гузееву Е., Коняшкину Н. Л.

Я желаю вам успехов в повседневных делах, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, будьте согреты теплом сердец близких и друзей, услышите слова благодарности от своих пациентов!"

Премии «Народное признание» в размере 100 000 тенге будут выделены из средств, которые были собраны в ходе акции «Антиковид». Такое предложение сделали самые крупные доноры и редакция его поддержала. Решение о награждении примет комиссия, в которую войдут работники здравоохранения, представители доноров и редакции «НГ».