"НГ" продолжает публиковать письма, приходящие в акцию «Народное признание». Жительница Костаная Людмила САЗОНОВА выражает благодарность врачу и медсестре поликлиники № 5.

Фото из архива "НГ"

"Я заболела в июне, - пишет Людмила Петровна. - Несколько раз ходила в 4-ю поликлинику с жалобами на плохое самочувствие. Мне говорили, что это просто паника. В июле мы с мужем перешли в 5-ю поликлинику. И здесь, спасибо врачам, на мои жалобы обратили должное внимание: сразу назначили анализы, рентген, КТ. Поставили диагноз: пневмония, 48% легких поражены. В больницу легла не без трудностей. Не буду описывать, какие были препятствия. Не обижаюсь на медиков, сама медик с 40-летним стажем, мы все разные. Медсестра и младший медперсонал старались. Врач на все вопросы давал один ответ: «Это вирус». Самое главное - когда поступала в приёмный покой, сразу сказали: «Через 10 дней пойдёте домой». Так и было. Сделали четыре системы, шесть дней кололи антибиотики. При выписке я говорила, что мне тяжело дышать, но всё равно выписали. Хотя выздоровевшей я себя не чувствовала, и до сих пор не чувствую.

После выписки, в субботу, ко мне домой пришла врач из поликлиники и назначила курс лечения. Мой участковый врач Гульсим Кайыровна Естаева участковая медсестра - очень внимательные, очень по-человечески относятся к больным.

Через три недели после выписки у меня выявили на КТ 37% поражения легких. Опять пролечили. Я сама выпросилась на работу - надо двигаться, рядом с людьми легче. До сих пор чувствую сильную слабость, а самое главное - тяжело дышать. Что же это за вирус такой, так надолго выбивает из колеи? Становится немного страшно, очень хочется окончательно выздороветь, хочется легко дышать. Надо жить, нельзя сдаваться!

Спасибо всем медикам и низкий им поклон".

«НГ» продолжает прием писем на акцию "Народное признание"

С помощью наших читателей мы хотим назвать имена врачей, медсестер и санитарок, которые были рядом с больными, лечили их и ухаживали за ними ежедневно. Это специалисты, чей труд часто оказывается неотмеченным высоким начальством.