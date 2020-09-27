"НГ" завершила прием писем в акцию «Народное признание». В течение этой недели мы будем публиковать истории участников, после чего состоится заседание комиссии для подведения итогов.

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Светлана ЖАРОВА благодарит сотрудников провизорного центра города Тобыл

"30 июля 2020 года стало второй датой моего рождения, - пишет она. - В этот день меня выписали из провизорного центра города Тобыл. Благодаря мужеству врачей, медсестер, медбратьев, поваров и всего медперсонала и, конечно, добрых, сердечных санитарок мы, больные, стали на ноги. Лечат не только системы, уколы, таблетки, нужно ещё и просто доброе отношение к больным. Мы, больные, видели только ваши глаза, но мы видели через защитный костюм ваши добрые сердца, ваше доброе отношение к нам больным. Рискуя своей жизнью, вы спасали нас, больных. Низкий вам поклон! Вашим семьям - достатка, здоровья! В наше время это великий подвиг. Благодаря вам мы живы и здоровы.

Наша палата № 12, выздоровевшие: Жарова Ж. К., Жануя Жанна, Нугуманова Алия, Журавлева Гуля, Жарова Светлана Т.

От имени всей палаты хотим поблагодарить вас. Пусть ваши имена и фамилии в истории человечества 21 века напишут золотыми буквами.

Жарова Аягоз Ж. – лечащий врач, молодой врач, рискуя, работала в провизорном центре, объясняла все доступно, имела индивидуальный подход к каждому больному. Шилова В. О. - лечащий врач Оразбаева Г. Е. – медсестра Вагнер Н. И. - медсестра Жумабекова Н. – медсестра Ващенко Е. Ю. - медсестра Шудренко Н. - санитарка Демчук М.А. - медсестра Чирков М.А – медбрат Хорошут А. А. - наш лечащий врач"

Премии «Народное признание» в размере 100 000 тенге будут выделены из средств, которые были собраны в ходе акции «Антиковид». Такое предложение сделали самые крупные доноры и редакция его поддержала. Решение о награждении примет комиссия, в которую войдут работники здравоохранения, представители доноров и редакции «НГ».