"Навсегда в моей памяти" - Благодарность медработникам выразила жительница Костаная в акции "Народное признание"

Читатели "НГ" присылают письма в наш проект "Народное признание", цель которого - наградить героев борьбы с пандемией Covid-19, работников медучреждений, которые спасали больных в провизорных госпиталях, рискуя собственным здоровьем и жизнью.

Жительница Костаная Светлана БОГДАНОВА рассказала в письме о своем пребывании в провизорном стационаре:

"Через любимую газету хочу выразить свою благодарность провизорному центру ТОО «Альтернатива KST». Эти люди достойны того, чтобы о них и их нелегкой работе узнали все. Столкнуться пришлось с пневмонией, вот так и оказалась в провизорном центре. Поразило, что там работа четко отлажена по времени и каждый сотрудник знает, когда и что делать. А еще помогают друг другу во всем. Четко и отлаженно принимают вновь поступивших больных, при этом не забывая ни об одном пациенте. Уколы, системы и другие процедуры сделали свое дело и я выздоровела. Сколько у меня было благодарности в адрес этих людей, не передать словами. Я здорова! Они навсегда останутся в моей памяти, да и не только в моей, всех пациентов. Мы видели, как им неудобно и душно в этих костюмах и сочувствовали, кто как мог.

Пишу для того, чтобы как можно больше людей узнало, как наши медработники ведут борьбу с коварным вирусом. А еще для того, чтобы руководство ТОО «Альтернатива KST» оценило по достоинству работу этих сотрудников: Раисова З. М. - старшая медсестра; Турлыбек А. Н. - заведующий отделением; Каштанова М. Н. - сестра процедурного кабинета; Кириченко А. Г. - сестра-хозяйка; Снегирёва А. Э. - санитарка; Талахова Г. Е. - санитарка; Панова И. Е. - санитарка; Енбаева О. А. - санитарка; Мустафина А. - медсестра; Соловьёв И. - раздатчик пищи; Абросимов И. - раздатчик пищи; Штанько С. В. - медсестра".

«НГ» продолжает прием писем на акцию "Народное признание". С помощью наших читателей мы хотим назвать имена врачей, медсестер и санитарок, которые были рядом с больными, лечили их и ухаживали за ними ежедневно. Это специалисты, чей труд часто оказывается неотмеченным высоким начальством.