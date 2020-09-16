"Я от всей души хочу поблагодарить врачей областного роддома! В тяжелый момент, когда я заболела, они боролись за мою жизнь", - пишет Альмира ЖУСУПОВА.



Фото из личного архива



Публикуем ее письмо полностью:



"3 июля у меня поднялась температура. Я лечилась дома самостоятельно. На 4-й день вызвали скорую помощь. Врач скорой, осмотрев меня, замерила сатурацию - 98. Решили меня оставить дома, так как в провизорном стационаре я могла заразиться Covid-19. Они учитывали ещё и то, что я была на 40-й неделе беременности. Но лучше мне не становилось, муж вызывал скорую 4 раза.

10 июля скорая помощь повезла меня в областной роддом, но из-за отсутствия мест меня отправили домой. Состояние моё ухудшалось, я уже почти не ходила, суставы болели, была слабость, пропал аппетит. Мы сильно переживали за ребёнка.

12 июля зам. главврача областной больницы Арман Есетович помог меня госпитализировать. Через день мне стало ещё хуже, сатурация упала ниже 80, усилилась одышка, меня перевели в реанимацию. 16 июля у меня начались схватки. В городском роддоме я родила здоровую девочку. Роды принимала акушерка Виктория и врач Светлана Николаевна. К сожалению, их фамилий я не знаю. Дочку забрали в детское отделение, а меня отвезли обратно в реанимацию. Ребёнок был в детском отделении 5 дней, после чего муж забрал дочь домой.

Так как беременным нельзя делать КТ, мне его сделали только после родов, 21 июля. Поставили диагноз: двусторонняя полисегментарная пневмония с поражением правого лёгкого 70-80%.

В реанимации я пролежала 2 недели, после чего меня перевели в палату. Я очень этому радовалась, так как лежать в реанимации было тяжело. Пациенты там истерят, кричат из-за нехватки кислорода. Я, конечно, не кричала, но было очень страшно. Я, мягко говоря, начала сходить с ума. Было такое чувство, что всё это происходит не со мной. Боялась засыпать, казалось, что больше никогда не проснусь. Снились кошмары, внутри всё горело, лежать было тяжело, только на животе было легче. Я удивлялась терпению и спокойствию врачей и медсестёр.

Я им всем очень благодарна, медсёстрам и медбратьям: Айнуре, Назгуль, Алёне, Наташе, Нурлану. Они ставили системы, уколы, давали таблетки. Благодарна девочкам-санитаркам, которые, не брезгуя своей работой, мыли нас, меняли судна. Благодарю врачей-реаниматологов: Батырову Алию Букарбаевну, Жанакаева Марата Жанабаевича, которые учили правильно дышать, чтобы побыстрее восстановиться, правильно лежать на животе и даже ходить (а ходила я буквально по стенке, похудела на 14 кг).

Также хочу поблагодарить медсестёр, которые ухаживали за мной в палате, лечащего врача Суханова А. Ж. и заведующую отделением Мухамбетову Г. С.

Отдельная благодарность Баймагамбетову Арману Есетовичу.

Это только малая часть тех врачей и медсестёр, фамилии и имена которых я запомнила.. Вначале я их вообще не различала, так как они все были в белых костюмах, масках и очках. Только потом, когда мне стало немного легче, я различала их по голосу и глазам.

6 августа меня выписали домой. Я наконец-то встретилась с семьёй и детьми. Увидела свою доченьку, которую свекровь назвала Зере, что в переводе означает «особенная», так как она родилась в особенных условиях. Зере - четвёртый ребёнок в моей семье.

Я хочу пожелать всем здоровья, чтобы в мире не было больше таких тяжелых заболеваний. Эта болезнь для всех была испытанием, которое мы все преодолели благодаря поддержке своих близких, и, конечно же, врачей".

«НГ» продолжает прием писем на акцию "Народное признание"

С помощью наших читателей мы хотим назвать имена врачей, медсестер и санитарок, которые были рядом с больными, лечили их и ухаживали за ними ежедневно. Это специалисты, чей труд часто оказывается неотмеченным высоким начальством.