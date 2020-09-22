Прием писем в рамках акции «Народное признание» завершился. На этой неделе "НГ" публикует истории наших участников. После чего комиссия решит, кого из медработников нужно наградить премией за самоотверженный труд.

Сагандыкова Гульмира и Алипбаева Махаббат

Вот что написала жительница Житикары Карлыгаш АЛЬШЕНБАЕВА:

"Спасибо вам за прекрасную возможность рассказать о том, как и кто переболел короновирусной инфекцией. А также о тех медицинских работниках, которые сутками боролись за наши жизни!

Я сама медицинская сестра, работала в Житикаринской ЦРБ. Заболела 15 апреля 2020 года. Первую неделю проходила лечение в Житикаринской ЦРБ, затем меня перевели в Костанайское провизорное отделение. Перевозили на скорой помощи. Была очень сильная отдышка. Температура не падала. Была выраженная слабость, кашель. Диагноз был: двухсторонняя полисегментарная пневмония. В провизорном отделении быстро поставили системы. Капали и днём и ночью. Медсестры и врачи были всегда рядом. Знаю, как им тяжело было дышать в СИЗах, но все они стойко держались, помогали нам правильно дышать, моральная поддержка от них была колоссальная! Хочу выразить огромную благодарность своим коллегам всех провизорных отделений!

А особенно - девочкам медсестрам Алипбаевой Махаббат Агыбаевне (провизорный стационар на базе областного роддома) и медсестре провизорного отделения на базе областного тубдиспансера - Сагандыковой Гульмире Амангельдиновне! Сутками они были рядом! Если бы не их внимание и лечение, если бы не их поддержка, то не известно, выкарабкалась бы я.

Я хочу сказать, что работа в этих двух провизорных отделениях поставлена была на отлично! Всё оперативно, аппарат измеряющий сатурацию был всегда рядом. Я благодарна всем всем работающим коллегам в провизорных отделениях. Это люди, знающие свое дело! Это Профессионалы!

Желаю им и их семьям благополучия и крепкого здоровья!"

Премии «Народное признание» в размере 100 000 тенге будут выделены из средств, которые были собраны в ходе акции «Антиковид». Такое предложение сделали самые крупные доноры и редакция его поддержала. Решение о награждении примет комиссия, в которую войдут работники здравоохранения, представители доноров и редакции «НГ».