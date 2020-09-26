"НГ" завершила прием писем в акцию «Народное признание». В течение этой недели мы будем публиковать истории участников, после чего состоится заседание комиссии для подведения итогов.

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Житель Костаная Канат С. написал короткое, но очень искреннее письмо:

"Летом я переболел двусторонней пневмонией, лечение проходил в провизорном госпитале на базе санатория «Дружба». Врачи связаны рамками лечебных протоколов. Делают назначения строго по ним. Поэтому очень важен уход, который больные получают благодаря медсёстрам. Я считаю, что выздоровел благодаря профессионализму медсестры Екатерины Мун. Она очень ответственная, добропорядочная и отзывчивая медсестра. Всегда была рядом, чувствовал большую надежду на выздоровление именно благодаря её поддержке, доброте и работоспособности. Очень надеюсь, что её труд будет поощрён".

Премии «Народное признание» в размере 100 000 тенге будут выделены из средств, которые были собраны в ходе акции «Антиковид». Такое предложение сделали самые крупные доноры и редакция его поддержала. Решение о награждении примет комиссия, в которую войдут работники здравоохранения, представители доноров и редакции «НГ».