7 простых фактов про ВИЧ, которые должен знать каждый
Он появился в начале восьмидесятых. К 90-м принял характер эпидемии, но в последние годы в развитых странах был взят под контроль.
Иллюстративное фото news.derby.gov.uk
Его окружает множество мифов и иррациональных страхов, которые иногда приводят к необратимым последствиям для тех, кто в них верит.
Речь, конечно же, про ВИЧ/СПИД
Буквально недавно на всю страну прогремела история, когда сотрудники пансионата отдыха отказались работать на празднике с вич-положительными детьми, боясь заразиться и передать вирус своим детям.
ВИЧ очень распространен в мире. В определенный период говорили об эпидемии.
И ведь таких людей очень много. Вчера по горячим следам беседовали со знакомым, и я услышал точно такую же версию: «Я бы тоже отказался. А вдруг заражусь, у меня же дети!».
Видимо мой знакомый плохо учился в школе, а потом в университете.
Поэтому пришлось рассказать ему несколько фактов про ВИЧ, которые не все знают.
1. ВИЧ и СПИД связаны, но это не одно и то же!
СПИД — терминальная стадия развития ВИЧ в организме. Сам-то по себе вирус не убивает, убивает падение иммунитета.
2. ВИЧ не передается бытовым путем! Никак, без каких-то «а если», «а мне сказали»
Невозможно заразиться ВИЧ:
- через рукопожатия, объятия и бытовой контакт,
- через поцелуи,
- воздушно-капельным путем (при чихании, слезах, через кашель и так далее),
- при использовании общих предметов быта (тарелки, ложки, постельное белье, стульчак унитаза и так далее),
- при укусах насекомых, даже кровососущих (клопов, комаров).
Вы можете смело сходить в сауну, на природу или в бассейн с ВИЧ положительным человеком. Шансы, что заразитесь = нулю!
Вообще вирус иммунодефицита человека очень неустойчив и практически мгновенно погибает вне человеческого организма и при высыхании содержащих его жидкостей.
Человек, с неопределяемой вирусной нагрузкой (это достигается путем регулярного приема терапии) фактически не заразен!
3. ВИЧ переведен ВОЗ в разряд хронических заболеваний
Это означает, что при регулярном приеме назначенной врачом терапии инфицированный человек проживет долгую и полноценную жизнь.
Лифоцит, пораженный вирусом.
4. На сегодня не существует «групп риска», более подверженных заболеванию
НО! Есть рискованное поведение, которое, в принципе, может практиковать любой.
Рискованное поведение опасно. Будьте аккуратнее
Если избегать рискованного поведения, то шансы «поймать» ВИЧ стремятся к нулю.
5. Самый распространенный путь заражения ВИЧ сегодня — незащищенный половой контакт
Простой и эффективный способ поставить барьер на пути инфекции — использовать презерватив.
6. ВИЧ-положительная мать вполне может родить здорового ребенка
В подавляющем большинстве случаев, если женщина принимает назначенную врачом терапию и соблюдает все рекомендации, ребенок рождается здоровым.
ВИЧ-положительная мать при соблюдении всех рекомендаций врача с вероятностью более 98.5% родит здорового ребенка!
7. ВИЧ-диссиденты почти всегда умирают от развития СПИДа, если не начинают во время слушать рекомендаций врачей
Будьте здоровы и не находитесь в плену мифов и иррациональных страхов!
Напоминаем, Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД находится по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, 134, телефон горячей линии +7 (7142) 370597.
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