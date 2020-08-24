7 простых фактов про ВИЧ, которые должен знать каждый

Он появился в начале восьмидесятых. К 90-м принял характер эпидемии, но в последние годы в развитых странах был взят под контроль.

Иллюстративное фото news.derby.gov.uk

Его окружает множество мифов и иррациональных страхов, которые иногда приводят к необратимым последствиям для тех, кто в них верит.

Речь, конечно же, про ВИЧ/СПИД

Буквально недавно на всю страну прогремела история, когда сотрудники пансионата отдыха отказались работать на празднике с вич-положительными детьми, боясь заразиться и передать вирус своим детям.

ВИЧ очень распространен в мире. В определенный период говорили об эпидемии.

И ведь таких людей очень много. Вчера по горячим следам беседовали со знакомым, и я услышал точно такую же версию: «Я бы тоже отказался. А вдруг заражусь, у меня же дети!».

Видимо мой знакомый плохо учился в школе, а потом в университете.

Поэтому пришлось рассказать ему несколько фактов про ВИЧ, которые не все знают.

1. ВИЧ и СПИД связаны, но это не одно и то же!

СПИД — терминальная стадия развития ВИЧ в организме. Сам-то по себе вирус не убивает, убивает падение иммунитета.

2. ВИЧ не передается бытовым путем! Никак, без каких-то «а если», «а мне сказали»

Невозможно заразиться ВИЧ:

через рукопожатия, объятия и бытовой контакт,

через поцелуи,

воздушно-капельным путем (при чихании, слезах, через кашель и так далее),

при использовании общих предметов быта (тарелки, ложки, постельное белье, стульчак унитаза и так далее),

при укусах насекомых, даже кровососущих (клопов, комаров).

Вы можете смело сходить в сауну, на природу или в бассейн с ВИЧ положительным человеком. Шансы, что заразитесь = нулю!

Вообще вирус иммунодефицита человека очень неустойчив и практически мгновенно погибает вне человеческого организма и при высыхании содержащих его жидкостей.

Человек, с неопределяемой вирусной нагрузкой (это достигается путем регулярного приема терапии) фактически не заразен!

3. ВИЧ переведен ВОЗ в разряд хронических заболеваний

Это означает, что при регулярном приеме назначенной врачом терапии инфицированный человек проживет долгую и полноценную жизнь.

Лифоцит, пораженный вирусом.

4. На сегодня не существует «групп риска», более подверженных заболеванию

НО! Есть рискованное поведение, которое, в принципе, может практиковать любой.

Рискованное поведение опасно. Будьте аккуратнее

Если избегать рискованного поведения, то шансы «поймать» ВИЧ стремятся к нулю.

5. Самый распространенный путь заражения ВИЧ сегодня — незащищенный половой контакт

Простой и эффективный способ поставить барьер на пути инфекции — использовать презерватив.

6. ВИЧ-положительная мать вполне может родить здорового ребенка

В подавляющем большинстве случаев, если женщина принимает назначенную врачом терапию и соблюдает все рекомендации, ребенок рождается здоровым.

ВИЧ-положительная мать при соблюдении всех рекомендаций врача с вероятностью более 98.5% родит здорового ребенка!

7. ВИЧ-диссиденты почти всегда умирают от развития СПИДа, если не начинают во время слушать рекомендаций врачей

Будьте здоровы и не находитесь в плену мифов и иррациональных страхов!

Напоминаем, Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД находится по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, 134, телефон горячей линии +7 (7142) 370597.

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