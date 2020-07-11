Коронавирус научились определять по голосу больного пациента

Tengrinews.kz

11 июля 2020, 08:26 |  Коронавирус

Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили, как определять коронавирус по голосу. Об этом сообщает IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Strana.ua

Фото с сайта pixabay.com

Так, было установлено, что во время заражения коронавирусом из-за поражения воздушных путей сокращается разнообразие диапазонов звука, которые могут производить голосовые связки. Отмечается, что голос человека во многом зависит от дыхания и при любых проблемах с легкими появляются отличительные черты голоса. 

Ученые провели эксперимент, в ходе которого проанализировали голоса знаменитостей, которые больны коронавирусом бессимптомно - до заражения и после. По итогам они выяснили, что даже бессимптомная форма коронавируса влияет на разнообразие интонаций голоса.

Примечательно, что эксперимент ставили на голосах всего пяти человек, так что исследование необходимо продолжать.