Коронавирус научились определять по голосу больного пациента

Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили, как определять коронавирус по голосу. Об этом сообщает IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Strana.ua.

Фото с сайта pixabay.com

Так, было установлено, что во время заражения коронавирусом из-за поражения воздушных путей сокращается разнообразие диапазонов звука, которые могут производить голосовые связки. Отмечается, что голос человека во многом зависит от дыхания и при любых проблемах с легкими появляются отличительные черты голоса.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого проанализировали голоса знаменитостей, которые больны коронавирусом бессимптомно - до заражения и после. По итогам они выяснили, что даже бессимптомная форма коронавируса влияет на разнообразие интонаций голоса.

Примечательно, что эксперимент ставили на голосах всего пяти человек, так что исследование необходимо продолжать.