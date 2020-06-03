Выпускной не в красивом платьице - Как проходит последний звонок в костанайских школах в условиях карантина?

Последний звонок для 4 418 выпускников прозвенел сегодня, 3 июня, во всех школах Костанайской области. Впервые на торжественное прощание со школами классы провожали по одному, количество гостей было ограничено, а в перерывах делали санитарную обработку.

Корреспонденты «НГ» побывали на последнем звонке в СШ № 8.

Возле забора школы дежурили полицейские. Во дворе расставили стулья для родителей с соблюдением социальной дистанции 2 м, перед зданием школы разметили места для выпускников.

На девочках вместо традиционных нарядных платьев белые блузки и темные юбки, лишь у нескольких - белые бантики, зато на всех - медицинские маски и резиновые перчатки.

- Конечно, немного по-другому представляла себе последний звонок, - рассказала «НГ» выпускница 11 «А» класса Сабина ЖУСУПОВА. - Но рада, что хоть так разрешили проститься со школой...

- Поначалу нам вообще объявили, что выпускные отменят, - добавила ее одноклассница Камила КАЗБЕКОВА. - Потом сказали, что на торжественное мероприятие отведут около 40 минут, а минут через 20 придет 11-й «Б».

Наталья КУНКЕЛЬ, мама выпускницы Юлии Мурзагалиной, тоже хотела бы отметить это событие более торжественно.

- Я сама - выпускница 2002 года, - рассказала «НГ» Наталья. - Дочь выпускается в 2020-м. Интересно получилось, но какая большая разница! Хотя дети все равно запомнят этот необычный, пусть и не очень торжественный день. Потому будут своим детям показывать, как в масках и перчатках фотографировались.

С крыльца школы объявили, чтобы дети построились на дистанции вытянутой руки. После аплодисментов выпускники встали в размеченные краской на асфальте кружки.

Традиционные поздравления от директора, родителей, классного руководителя, слова благодарности от учеников, музыка, выпуск в небо шаров - все прошло скромно, но выпускникам понравилось.

Каждому ученику при вручении аттестата зачитали небольшое стихотворение с упоминанием заслуг перед школой. Потом объявили: «Сейчас будет фото в масках и без масок».

Когда выпускникам разрешили снять маски, раздался радостный вздох, некоторые сняли и перчатки. Еще несколько выпускниц успели переодеться в яркие платья и сделать фото на память.

- Теперь родители могут быть свободны, - объявили ведущие после того, как все закончилось. - Выпускники, а вас ждет автобус, на котором вы вместе с классным руководителем поедет в пиццерию!

«Прием, 10-я школа мероприятие закончила, как у вас?» - раздавалось в рации дежурившей на территории школы девушки-полицейского.

- Я работаю в образовании 27 лет, 5 лет руковожу этой школой, - рассказала «НГ» директор СШ № 8 Татьяна КАНДАЛИНА. - Конечно, такого выпускного в моей практике не было, да и во всем мире такого не было! Считаю, это никак не омрачило настроение выпускников. То, что они пришли без платьев, а в более строгом виде, придало торжественности. Со школой попрощались как обычно, так что все рады.

После того, как 11-й «А» начал расходиться, на улице появились три женщины в масках, перчатках и с ведрами с дезинфицирующим раствором. Они быстро обработали стулья и двери школы. Следующий выпускной класс уже ждал своего торжественного момента.

- Согласно новым требованиям, связанным с режимом карантином, в этом году даже нет названия - выпускной, - пояснил «НГ» руководитель управления образования Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК. - Мы называем его "прощание со школой", "выпускные мероприятия". Все выпускные классы чествуют отдельно в течение 40 минут -1 часа. После того, как уйдет один класс, в течение 20 минут проводится санитарная обработка, приходит другой класс, и так далее. Все соблюдают дистанцию. И, конечно, никаких банкетов организовывать нельзя. Максимальное количество родственников, которые могут прийти на мероприятие к одному выпускнику, - два человека.

Цымбалюк также добавил, что в этом году представителям управления образования, акимам города и области запрещено посещать выпускные мероприятия, поэтому на последнем звонке может присутствовать только администрация школы.

192 выпускника школ Костанайской области в 2020 году получили нагрудный знак «Алтын Белги».

Фото Ксении РЕБИК