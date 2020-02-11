Возврат денег за билеты: как пожаловаться на Bek Air

Комитет по защите прав потребителей намерен дополнить иск в отношении авиакомпании Bek Air, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Комитет по защите прав потребителей уже сообщал, что подал исковое заявление на авиакомпанию Bek Air. Основанием для иска послужило обращение 20 потребителей, которым компания не возвратила деньги за приобретенные авиабилеты. С момента подачи иска увеличился поток обращений в комитет. На горячую линию комитета позвонило более 100 человек, дополнительно поступило 32 заявления для восстановления прав 57 потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего по состоянию на 10 февраля комитет получил 44 заявления для восстановления нарушенных прав 77 потребителей на общую сумму 2 146 199 тенге.

"Сообщаем, что потребители могут обратиться в комитет для консультации по телефонам горячей линии 8 (7172) 74-98-32, 74-98-36. Заявления принимаются на почтовый адрес комитета: Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 2-й подъезд. Также обращение можно направить через портал электронного правительства (egov.kz)", - подчеркнули в Комитете по защите прав потребителей.

Заявление заполняется по образцу, который можно скачать на сайте комитета по ссылке. Важно приложить копии фискальных чеков или других подтверждающих документов, билетов и документов, удостоверяющих личность.