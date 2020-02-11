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Возврат денег за билеты: как пожаловаться на Bek Air

11 февраля 2020, 13:25 |  Государство

Комитет по защите прав потребителей намерен дополнить иск в отношении авиакомпании Bek Air, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото ©Турар Казангапов

"Комитет по защите прав потребителей уже сообщал, что подал исковое заявление на авиакомпанию Bek Air. Основанием для иска послужило обращение 20 потребителей, которым компания не возвратила деньги за приобретенные авиабилеты. С момента подачи иска увеличился поток обращений в комитет. На горячую линию комитета позвонило более 100 человек, дополнительно поступило 32 заявления для восстановления прав 57 потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего по состоянию на 10 февраля комитет получил 44 заявления для восстановления нарушенных прав 77 потребителей на общую сумму 2 146 199 тенге.

"Сообщаем, что потребители могут обратиться в комитет для консультации по телефонам горячей линии 8 (7172) 74-98-32, 74-98-36. Заявления принимаются на почтовый адрес комитета: Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 2-й подъезд. Также обращение можно направить через портал электронного правительства (egov.kz)", - подчеркнули в Комитете по защите прав потребителей.

Заявление заполняется по образцу, который можно скачать на сайте комитета по ссылке. Важно приложить копии фискальных чеков или других подтверждающих документов, билетов и документов, удостоверяющих личность.
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