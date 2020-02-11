ЕНТ-2020 пройдет в бумажном формате, но под надзором искусственного интеллекта

Исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов опроверг распространяемую в соцсетях информацию о том, что ЕНТ 2020 года может пройти в электронном формате, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Сейчас мы изучаем вопрос запуска компьютерного теста, но речь не идет об отмене бумажного формата. В соцсетях в мессенджерах есть разная информация. Я хотел бы ее опровергнуть, развеять сомнения и обратить внимание казахстанцев на то, что ЕНТ в июне, по результатам которого будут распределяться образовательные гранты, будет проходить в бумажном формате", - сообщил Смагулов.

Он пояснил, что полностью заменить бумажное тестирование на компьютерное планируется в 2021 году.

За сдающими Единое национальное тестирование (ЕНТ) через видеокамеры будет следить искусственный интеллект.

"С целью исключения человеческого фактора за соблюдением правил тестирования будет следить искусственный интеллект. Самообучаемая система на основе технологий компьютерного зрения в автоматическим режиме способна способна выявлять факты использования смартфона, шпаргалок или подмены тестируемых. Будет осуществлять функции наблюдателя", - сообщил исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов.

Таким образом, по его словам, договориться с кем-то и списать на экзамене не получится.

"Мы планируем запустить систему уже в этом году. Мы пригласим журналистов, чтобы они смогли на себе протестировать, смогут ли списать под камерой, когда за ними будет следить ИИ", - добавил он.

Кроме того Смагулов пообещал заплатить из своих средств 100 тысяч тенге любому, кто предоставит подтвержденную информацию о продаже тестовых заданий, помощи на экзаменах и других фактах коррупции.