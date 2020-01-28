Михаил Кукушкин и Александр Бублик выиграли четвёртый матч подряд на Australian Open
© AFP 2019 / OSCAR DEL POZO
В Мельбурне продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису, призовой фонд которого составляет 71 000 000 долларов. Вчера, 27 января, там четвёртый матч в парном разряде провели казахстанские игроки Александр Бублик и Михаил Кукушкин. Победа над Джеймсом Даквортом и Марком Полмансом вывела их в полуфинал. Хозяев корта они одолели в двух сетах – 7:6 (8:6), 7:5. Поединок длился 1 час 45 минут.
Следующими соперниками 32-летнего Кукушкина и 22-летнего Бублика станут либо Хенри Континен (Финляндия) и Ян-Леннард Штруфф (Германия), либо Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания).
За всю историю турнира Александр и Михаил – первые теннисисты из Казахстана, вышедшие в полуфинал открытого чемпионата Австралии.
В предыдущем матче Бублик и Кукушкин переиграли на "харде" американцев Сэма Куэрри и Стива Джонсона – 6:4, 6:2, а их сегодняшние соперники, попавшие в основную сетку благодаря специальному приглашению (wild card), в третьем круге вырвали победу у бразильца Бруно Суареса и хорвата Мате Павича – 7:6 (7:2), 2:6, 7:6 (11:9).
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