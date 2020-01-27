Главное - равновесие! Областной чемпионат по пулевой стрельбе завершился в Рудном

Чемпионат Костанайской области по пулевой стрельбе проходил 24-27 января в СШ № 14. Участников было немного - всего 14 спортсменов. За 1 час и 15 минут они должны были в положении стоя сделать 60 точных выстрелов по мишеням, которые были размещены на расстоянии 10 м от стрелков.

Участники чемпионата представляли города Костанай, Рудный и Тобыл, районы Беимбета Майлина, Аулиекольский, Камыстинский и Карасуский. Главный судья соревнований Леонид БУТОРИН отмечает, что участников могло бы быть и больше, но помешала непогода.

- Чемпионат проходит во второй раз, - рассказал он. - Соревнования проходят по международным стандартам. Стрельба из пневматической винтовки ведётся только в закрытых тирах. Мы даём спортсменам время на подготовку рубежа. Они проверяют винтовку, подставку, одежду готовят. Есть подготовка, чтобы пристреляться. У них для этого три пробные мишени. Затем уже реальный старт, и тут кто как себя покажет. Уровень у участников разный. Кто приехал из районов, смотрят на стрельбу более подготовленных спортсменов, учатся у них, перенимают навыки стрельбы. Здесь ведь главное - равновесие и устойчивость. Важно - сосредоточиться! Если у спортсмена ещё что-то в голове, кроме мишени, шевелится, он не сможет победить.

18-летняя Лада ЕСЕНОМАНОВА из Рудного занимается пулевой стрельбой около 4 лет. 60 выстрелов она выполнила за 45 минут.

Лада ЕСЕНОМАНОВА (слева)

- Я часто на рубеже подстраиваюсь под темп моих соперников, - говорит Лада. - На этом чемпионате они начали стрелять быстро, я не успела на это среагировать и поэтому начала свою стрельбу не очень. Отошла от рубежа, отдохнула, собралась с мыслями и приступила к поиску своего темпа. Монотонная стрельба утомляет.

Руководитель отдела спорта Камыстинского района, 30-летний Виталий БЕЛУГИН занимается многоборьем, в которое входит стрельба, ещё со студенчества.

Виталий БЕЛУГИН (второй слева)

- В многоборье всего 5 или 10 выстрелов, в пулевой стрельбе аж 60, нагрузка очень высокая для меня, - отмечает он. - По многоборью у меня 1-й взрослый разряд, в стрельбе я всё же любитель. Это новый опыт. Тяжело не столько стрелять, сколько держать себя в постоянной концентрации. Пытаюсь сфокусироваться на себе, мишени и винтовке.

Юлия ЗЕЛЕНСКАЯ из Тобыла тоже увлеклась пулевой стрельбой уже после того, как добилась профессиональных результатов в многоборье. К новым задачам уже привыкла и даже улучшила свои показатели.

- Тяжелее всего выработать выносливость, - считает Юлия. - Единственный способ привыкнуть - много тренироваться и участвовать в соревнованиях. Другого способа, наверное, нет.

Зеленская в итоге заняла 3 место, серебро у Лады Есеномановой, золото - у Виктории Шишкиной из Костаная.

У мужчин победил рудничанин Виктор Ильин, второе место у костанайца Айбека Байдильдинова, третье у Касымхана Идрисова из Аулиекольского района.

Фото Георгия ГОВОРОВА