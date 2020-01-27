Форум
Добринцофф
Как решают вопрос с бездомными животными в п. Геофизик
Задолбали эти доброжелатели,сначала прикормят стаю бездомных собак,потом они плодиться начинают и ни одни такой сердобольный не заберёт себе домой,всё на что он способен кинуть её кусок хлеба. А то...
27.01.20 14:11
abaika95
О бедной ёлке замолвите слово
Цитата-//Как положено, обращение зарегистрировано не было, номер ему не присвоили. Пришёл вопрос указать точный адрес, хотя я написал в каких районах снято. На моё замечание, что сейчас так выглядят...
27.01.20 14:02
drakon
Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"
maxsaf: А ваш сосед, который дом свой крышует, тоже так думает?)) Но мой сосед, никогда не скажет,а молча зарегистрирует преступление. К вашему сведению, раскрываемость преступлений у нас тут не...
27.01.20 13:52
Тимур Гафуров
Вот кто-то с горочки скатился...
yudjin: исправьте в тексте... Исправили. Спасибо
27.01.20 13:49
Lamka
Как решают вопрос с бездомными животными в п. Геофизик
Это собаки. Моё мнение, что если вы желаете их защитить или содержать, то просто одевайте на них ошейник с вашим адресом и номером телефона, регистрируйте её, содержите и выгуливайте! Идти с...
27.01.20 13:41
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Горняк" в выездной серии чемпионата РК по хоккею сыграл в Атырау с "Бейбарысом"

vk.com/hc_gornyak_kz

27 января 2020, 10:44 |  Спорт

«Горняк» в рамках открытого чемпионата РК по хоккею 25-26 января встречался с «Бейбарысом» в Атырау. Отчет об этих встречах публикует пресс-служба рудненского клуба на странице "Горняка" ВКонтакте

В первом матче счёт был открыт на 7-й минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Иван Кучин, реализовавший численное большинство. На 25-й минуте Кучин упрочил преимущество, оформив дубль и установив окончательный результат.

ХК «Бейбарыс» (Атырау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 – Кучин (Митряков, Куликов) – 06:53 ГБ
2:0 – Кучин (Куликов) – 25:00

Вратари: Микушин – Грязнов
Броски: 30 – 19
Штраф: 8 – 6

Во втором выездном матче счет открыл на 13-й минуте форвард гостей Оскар Юлбарисов. Хозяева отыгрались на 14-й минуте второго периода, отличился Альберт Вишняков.

В основное и дополнительное время счёт уже не изменился. Исход встречи решила серия послематчевых бросков для определения победителя матча, в которой точнее оказались гости, прервавшие двухматчевую серию поражений.

ХК «Бейбарыс» (Атырау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 – Юлбарисов (Щанкин, Степанов) – 12:56
1:1 – Вишняков (Митряков, Савенков) – 33:12
1:2 – Демьянов – 65:00

Вратари: Микушин – Грязнов
Броски: 50 – 24
Штраф: 4 – 6

30-31 января "Горняк" продолжит выездную серию матчами с еще одним лидером турнира - "Арланом" в Кокшетау.

Чемпионат Казахстана

  иввовбпбпопшо
1 Иртыш 48 29 3 2 2 2 10 168—97 101
2 Арлан 44 30 2 0 1 4 7 165—82 99
3 Бейбарыс 50 27 4 3 3 0 13 164—113 98
4 Алматы 46 27 1 2 2 4 10 131—84 93
5 Алтай-Торпедо 48 28 1 0 1 3 15 151—97 90
6 Кулагер 50 22 6 2 1 2 17 144—122 85
7 Актобе 46 16 1 1 2 3 23 119—123 57
8 Темиртау 50 13 3 2 1 5 26 120—147 55
9 Горняк 48 12 2 4 2 2 26 93—138 52
10 Хумо-2 50 12 3 2 2 1 30 110—165 49
11 Астана 44 2 0 0 1 0 41 62—259 7

Фото из группы ХК "Бейбарыс" ВКонтакте
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.01.20 13:03 Исследователи создали онлайн-карту распространения коронавируса в Китае и за его пределами
27.01.20 09:23 Все рейсы в аэропорту Нур-Султана задержаны на неопределенное время из-за непогоды
27.01.20 08:44 Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"
26.01.20 22:06 Круглосуточный call-центр по коронавирусу создан в Казахстане
26.01.20 21:09 Синоптики объявили штормовое предупреждение в семи регионах Казахстана
26.01.20 17:02 Штрихи, петли и умеренный темп: какую информацию таит почерк президента Казахстана?
26.01.20 15:41 Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем из-за коронавируса – мажилисмен
26.01.20 12:21 Александр Бублик и Михаил Кукушкин вышли в четвертьфинал Australian Open
26.01.20 11:33 Шенгенская виза на пять лет. Что изменится в правилах в 2020 году
26.01.20 10:01 Николай ВОРОНИН: «Незавершенные работы»

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 176
Пользователей: 3
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх