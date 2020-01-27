"Горняк" в выездной серии чемпионата РК по хоккею сыграл в Атырау с "Бейбарысом"

«Горняк» в рамках открытого чемпионата РК по хоккею 25-26 января встречался с «Бейбарысом» в Атырау. Отчет об этих встречах публикует пресс-служба рудненского клуба на странице "Горняка" ВКонтакте.

В первом матче счёт был открыт на 7-й минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Иван Кучин, реализовавший численное большинство. На 25-й минуте Кучин упрочил преимущество, оформив дубль и установив окончательный результат.

ХК «Бейбарыс» (Атырау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



1:0 – Кучин (Митряков, Куликов) – 06:53 ГБ

2:0 – Кучин (Куликов) – 25:00



Вратари: Микушин – Грязнов

Броски: 30 – 19

Штраф: 8 – 6

Во втором выездном матче счет открыл на 13-й минуте форвард гостей Оскар Юлбарисов. Хозяева отыгрались на 14-й минуте второго периода, отличился Альберт Вишняков.

В основное и дополнительное время счёт уже не изменился. Исход встречи решила серия послематчевых бросков для определения победителя матча, в которой точнее оказались гости, прервавшие двухматчевую серию поражений.



ХК «Бейбарыс» (Атырау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)



0:1 – Юлбарисов (Щанкин, Степанов) – 12:56

1:1 – Вишняков (Митряков, Савенков) – 33:12

1:2 – Демьянов – 65:00



Вратари: Микушин – Грязнов

Броски: 50 – 24

Штраф: 4 – 6

30-31 января "Горняк" продолжит выездную серию матчами с еще одним лидером турнира - "Арланом" в Кокшетау.

Чемпионат Казахстана

и в во вб пб по п ш о 1 Иртыш 48 29 3 2 2 2 10 168—97 101 2 Арлан 44 30 2 0 1 4 7 165—82 99 3 Бейбар ы с 50 27 4 3 3 0 13 164—113 98 4 Алматы 46 27 1 2 2 4 10 131—84 93 5 Алтай-Торпедо 48 28 1 0 1 3 15 151—97 90 6 Кулагер 50 22 6 2 1 2 17 144—122 85 7 Актобе 46 16 1 1 2 3 23 119—123 57 8 Темиртау 50 13 3 2 1 5 26 120—147 55 9 Горняк 48 12 2 4 2 2 26 93—138 52 10 Хумо-2 50 12 3 2 2 1 30 110—165 49 11 Астана 44 2 0 0 1 0 41 62—259 7

Фото из группы ХК "Бейбарыс" ВКонтакте