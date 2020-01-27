"Горняк" в выездной серии чемпионата РК по хоккею сыграл в Атырау с "Бейбарысом"
vk.com/hc_gornyak_kz
«Горняк» в рамках открытого чемпионата РК по хоккею 25-26 января встречался с «Бейбарысом» в Атырау. Отчет об этих встречах публикует пресс-служба рудненского клуба на странице "Горняка" ВКонтакте.
В первом матче счёт был открыт на 7-й минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Иван Кучин, реализовавший численное большинство. На 25-й минуте Кучин упрочил преимущество, оформив дубль и установив окончательный результат.
ХК «Бейбарыс» (Атырау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 – Кучин (Митряков, Куликов) – 06:53 ГБ
2:0 – Кучин (Куликов) – 25:00
Вратари: Микушин – Грязнов
Броски: 30 – 19
Штраф: 8 – 6
Во втором выездном матче счет открыл на 13-й минуте форвард гостей Оскар Юлбарисов. Хозяева отыгрались на 14-й минуте второго периода, отличился Альберт Вишняков.
В основное и дополнительное время счёт уже не изменился. Исход встречи решила серия послематчевых бросков для определения победителя матча, в которой точнее оказались гости, прервавшие двухматчевую серию поражений.
ХК «Бейбарыс» (Атырау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Юлбарисов (Щанкин, Степанов) – 12:56
1:1 – Вишняков (Митряков, Савенков) – 33:12
1:2 – Демьянов – 65:00
Вратари: Микушин – Грязнов
Броски: 50 – 24
Штраф: 4 – 6
30-31 января "Горняк" продолжит выездную серию матчами с еще одним лидером турнира - "Арланом" в Кокшетау.
Чемпионат Казахстана
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|10
|168—97
|101
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|44
|30
|2
|0
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|4
|7
|165—82
|99
|3
|50
|27
|4
|3
|3
|0
|13
|164—113
|98
|4
|46
|27
|1
|2
|2
|4
|10
|131—84
|93
|5
|48
|28
|1
|0
|1
|3
|15
|151—97
|90
|6
|50
|22
|6
|2
|1
|2
|17
|144—122
|85
|7
|46
|16
|1
|1
|2
|3
|23
|119—123
|57
|8
|50
|13
|3
|2
|1
|5
|26
|120—147
|55
|9
|48
|12
|2
|4
|2
|2
|26
|93—138
|52
|10
|50
|12
|3
|2
|2
|1
|30
|110—165
|49
|11
|44
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|62—259
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