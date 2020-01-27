Круглосуточный call-центр по коронавирусу создан в Казахстане

При Министерстве здравоохранения Казахстанf создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане республики могут позвонить и в круглосуточном режиме, узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости китайским коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания.

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Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"При выявлении таких симптомов как: головная боль, насморк, боль в груди, пневмония, лихорадка, повышенная температура, ускоренное сердцебиение, учащенное дыхание просим незамедлительно звонить по номеру 103 или вызвать врача на дом, не допускать самолечения", - предупреждает минздрав.

Также в Министерстве предупредили, что в настоящее время в мессенджерах и соцсетях распространяется различная фейковая информация о том, что на сегодняшний день в Китае якобы уже более 2,8 миллионов инфицированных и что 112 тысяч человек погибли. В ведомстве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

"Просим не поддаваться информационным вбросам и доверять только проверенным и официальным источникам", - заявили в минздраве Казахстана.

По официальным данным на 25 января, в Китае зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев в 30 провинциях, в том числе, 56 летальных. В 13 странах зарегистрировано 34 случая, в том числе: Гонконг - пять случаев, Таиланд - пять, Тайвань - три, Малайзия - три, Сингапур - три, Франция - три, Япония - два, Южная Корея - два, США - два, Вьетнам - два, Макао - два, Непал - один, Австралия - один случай.