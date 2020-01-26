Александр Бублик и Михаил Кукушкин вышли в четвертьфинал Australian Open

На этом турнире Большого шлема оба игрока уже добились лучшего для себя результата в карьере, сообщает informburo.kz.

Фото с сайта liter.kz

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик выиграли третий матч подряд в парном разряде Australian Open. Сегодня их соперниками на "харде" были американцы Сэм Куэрри и Стив Джонсон, которых они победили в Мельбурне со счётом 6:4, 6:2.

В предыдущем поединке Михаилу и Александру противостояли Чжи Сун Нам и Сон Мин Ку из Южной Кореи, а представители США переиграли англичан Нила Скупски и Джейми Маррея – 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (14:12). Последний в 2016 году выиграл Australian Open и US Open в паре.

За выход в полуфинал открытого чемпионата Австралии 22-летний Бублик и 32-летний Кукушкин теперь поспорят с Джеймсом Даквортом и Марком Полмансом. Хозяева корта выступают в основной сетке турнира, поскольку получили специальное приглашение (wild card).

Ранее казахстанские теннисисты не играли в 1/4 финала Australian Open