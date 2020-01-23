Для этого необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан и ответить на сообщение с запросом в течение трёх дней, передает Informburo.kz

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Казахстанцы теперь могут оформить пособие по инвалидности и социальные выплаты на случай утраты трудоспособности без обращения в госорганы c помощью мобильного телефона, сообщает пресс-служба Минтруда.

Эти две услуги можно получить через SMS практически из любой точки страны и в любое время. Для этого нужно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан и ответить на первое сообщение в течение трёх дней. Необходимость обращения гражданина в государственные органы таким образом исключается.

"Чтобы казахстанцы не тратили время и деньги на сборы документов, поездки и ожидание, мы отправляем им простые SMS-сообщения с запросом на оказание услуги. Если гражданин отвечает в течение трёх дней, она оперативно оказывается. Это ведь удобно: можно находиться где угодно и просто ответить на SMS", – прокомментировал нововведение вице-министр Нариман Мукушев.

Ранее услугу по назначению пособия по инвалидности и социальной выплаты на случаи утраты трудоспособности можно было получить, обратившись в ЦОН и территориальные подразделения Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда. Обе услуги также доступны на портале egov.kz.