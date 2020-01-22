Обильные осадки обещают синоптики в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 23 января, на территории Костанайской области ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, возможны метель и гололёд. Ветер юго-западный 15-20, местами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днём -3...+2 градуса.
Фото Ксении РЕБИК
В Костанае в этот день также ожидаются осадки, метель с порывами ветра до 20 м/с и гололёд.
Снег, метель и гололёд предсказывают синоптики по области и в пятницу, 24 января. Порывы юго-западного ветра станут чуть слобее, но всё же могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, днём 0...-5 градусов. В Костанае также ожидаются снег и метель.
- В субботу, 25 января, по Костанайской области местами снег, туман и гололёд, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В нашем регионе возможен сильный ветер 15-23 м/с. Температура днём -5...-10, местами -13 градусов, ночью -13...-18, в некоторых районах -21 градус. В областном центре ожидаем осадки в виде снега.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Официальная двуязычная страна А про Швейцарию не пробовали почитать - там 4 языка .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Если бы каждой области позволили самостоятельно выбирать себе основной язык, какой бы выбрала Кустанайская область?
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Сказали как его не будет, так сразу туда. Возможно не долго ждать осталось? ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: рамка в 300 лет не подходит Ну да, согласен, нужно было написать с XII века и до массовых переселений 258 лет назад. :-P 8-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: принц Гарри к ним не относится Там Трамп, они пока не могут. Сказали как его не будет, так сразу туда.