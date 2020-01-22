Обильные осадки обещают синоптики в Костанае и области

В четверг, 23 января, на территории Костанайской области ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, возможны метель и гололёд. Ветер юго-западный 15-20, местами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днём -3...+2 градуса.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в этот день также ожидаются осадки, метель с порывами ветра до 20 м/с и гололёд.

Снег, метель и гололёд предсказывают синоптики по области и в пятницу, 24 января. Порывы юго-западного ветра станут чуть слобее, но всё же могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, днём 0...-5 градусов. В Костанае также ожидаются снег и метель.

- В субботу, 25 января, по Костанайской области местами снег, туман и гололёд, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В нашем регионе возможен сильный ветер 15-23 м/с. Температура днём -5...-10, местами -13 градусов, ночью -13...-18, в некоторых районах -21 градус. В областном центре ожидаем осадки в виде снега.