"Горняк" пытается выйти в зону плей-офф чемпионата РК по хоккею

Рудненский клуб 20-21 января сыграл дома с ХК «Алматы». Южане приехали к нам, будучи на третьем месте турнирной таблицы регулярного чемпионата РК по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги, сообщает ИА Город.

Но после первой игры с «Горняком» (который пока что на девятом месте) подопечные Владимира Капуловского опустились на четвертую строчку…

Рудничане, у которых сейчас вход в зону плей-офф – вопрос чести, с ходу кинулись в атаку, и уже спустя 11 минут с начала матча открыли счет. Шайбу в ворота кипера Мальгина отправили мастера из первой пятерки: Качулину ассистировали Ефремов и Муравьев.

На самом старте второго периода гости отквитали шайбу, установив равный счет на табло. Но вскоре подопечные Евгения Зиновьева увеличивают отрыв. Вновь отличилось первое звено, играя в большинстве. На этот раз шайбу забросил Юрий Муравьев, результативными передачами отметились Ефремов и Пахмурин. После алматинцы несколько раз серьезно наваливались на ворота нашего кипера Грязнова, но до конца игрового отрезка счет на табло не изменился.

В заключительном периоде соперник изо всех сил старался поразить ворота «черно-белых», но Максим Грязнов продолжал срывать аплодисменты трибун, ловя шайбу даже при «расстреле» в упор. Наши полевые то и дело прорывались к воротам Мальгина, и за две с половиной минуты до финальной сирены забросили в ворота алматинцев третью шайбу. Муравьев оформил дубль, а Алексей Ефремов отличился третьей за матч результативной передачей.

ХК «Горняк» (Рудный) – ХК «Алматы» (Алматы) 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



1:0 – Качулин (Ефремов, Муравьев) – 09:00



1:1 – Евграфов (Ипатов, Бельгибаев) – 20:18



2:1 – Муравьев (Ефремов, Пахмурин) – 25:49 ГБ



3:1 – Муравьев (Ефремов) – 57:26



Вратари: Грязнов – Мальгин



Броски: 26 – 31



Штраф: 10 – 6

Во втором матче, сообщается на странице "Горняка" ВКонтакте, счёт был открыт под занавес первого периода, когда цели достиг бросок форварда гостей Александра Нестерова. «Южане» упрочили преимущество на старте второго отрезка благодаря голу Александра Воробьёва. Под занаес втрого периода хозяева отыграли одну шайбу после удачного броска Евгения Степанова. Окончательный счёт установил нападающий «Алматы» Нурсултан Бельгибаев, забросивший в пустые ворота.



ХК «Горняк» (Рудный) – ХК «Алматы» (Алматы) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



0:1 – Нестеров (Хамматов, Долгушев) – 17:58

0:2 – Воробьёв (Бурделёв, Гуляков) – 21:24

1:2 – Степанов (Жилин) – 37:25

1:3 – Бельгибаев (Воробьёв) – 59:46 ПВ



Вратари: Грязнов – Мальгин

Броски: 25 – 44

Штраф: 4 – 4

Турнирная таблица чемпионата Казахстана

и в во вб пб по п ш о 1 Иртыш 48 29 3 2 2 2 10 168—97 101 2 Бейбарыс 48 26 4 3 2 0 13 161—111 94 3 Арлан 41 29 1 0 1 3 7 156—74 93 4 Алматы 44 27 1 2 2 3 9 126—77 92 5 Алтай-Торпедо 45 26 1 0 1 3 14 142—91 84 6 Кулагер 47 21 4 2 1 2 17 133—117 78 7 Темиртау 48 13 3 2 1 4 25 117—139 54 8 Актобе 44 15 1 1 1 3 23 110—118 53 9 Горняк 46 12 2 3 2 2 25 91—135 50 10 Хумо-2 47 12 3 1 2 1 28 103—151 47 11 Астана 42 1 0 0 1 0 40 58—255 4

Фото: Профессиональный клуб «Аят»