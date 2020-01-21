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Грипп в Казахстан пришел на месяц раньше

21 января 2020, 13:43 |  Государство

В связи с теплой зимой грипп пришел в Казахстан на месяц раньше, а именно с ноября 2019 года, сказал на брифинге заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения – главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.

Фото : regnum.ru

- На сегодня в северном полушарии , так и в европейском континенте идет распространение ОРВИ и гриппа. Касаемо Казахстана это более 90 % случаев грипп штамма В, линия «Виктория», Н1N1 или , как мы его называли, свиной грипп, который имеет незначительный удельный вес. В целом грипп нарастает, думаю, к концу января у нас будет подъем, потому что погода теплая, долго не наступала холодная наша зима, поэтому грипп пришел в Казахстан на месяц раньше, еще в ноябре месяце, — сказал Бекшин.

Он добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже на 20 %.

 

- Впереди у нас еще зимний период, который может продлиться до апреля месяца. Поэтому есть еще настороженность по другим штаммам гриппа. У нас в Казахстане ситуация по респираторным вирусным инфекциям относительно спокойная, то есть стабильная. По сравнению с прошлым годом заболеваемость ниже на 20 %, — сказал главный санврач.

По его словам, знания этиологии возбудителя позволяют отечественным лабораториям проводить необходимые мероприятия.

- Мы предлагаем нашему населению по прежнему ограничивать посещение общественных мест особенно закрытых помещений с плохой вентиляцией. В этом году мы вакцинировали 11,5 % населения Казахстана. В целом мы привили 2 125 000 человек по республике. Перед сезоном мы закупили 1 млн 800 тыс доз за счет республиканского бюджета, которые были распространены бесплатно. Привили именно те группы, которые наиболее опасны для восприятия заболевания, — заключил Жандарбек Бекшин.
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