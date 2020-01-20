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Nikola_Esil
Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020 году
заберёт моё изжившее себя авто, так?? Нет, бесплатно его не заберут)) Утиль сбор подразумевает под собой утилизацию автомобиля и всех его компонентов. Т.е. Вы доставите его в пункт приема и там его...
20.01.20 18:30
ACROS
Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020 году
Кто мне может обьяснить: для чего он нужен, УТИЛЬ.СБОР?? Завтра, когда машина станет совсем старой и негодной, по моему звонку приедет некая служба и молча и БЕСПЛАТНО ( потому что я уже заплатил...
20.01.20 17:56
abaika95
Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов
Цитата-//Что то правительство в последнее время дискриминирует одну группу перед другой группой./ Когда начали помогать многодетным я молчал потомучто у них жизнь не сахар Когда начали списывать...
20.01.20 17:36
ACROS
Экономика Костанайской области «поехала» вперед на автомобилях и сельхозтехнике
//...С начала года ТОО «СарыаркаАвтопром» произведено 24 077 легковых автомобилей (рост количества в 2 раза)...// Поэтому взялись за авто с киргизскими и армянскими номерами - это прямые...
20.01.20 17:36
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: В шутку было. Он мазевый чел. Абсолютно адекватный. Да, тоже шучу.
20.01.20 17:29
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В ближайшие два дня в Костанайской области будет снежно, ветрено и скользко

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

20 января 2020, 16:46 |  Общество

По прогнозам синоптиков, 21-22 января на большей части территории области ожидается переменная облачность, снег. Местами пройдут метели, туман и гололед осложнят движение на дорогах.


- По области в предстоящие две ночи, 21-22 января, ожидаем 5-10, местами 15 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем 21 января, во вторник, термометры покажут -3...-8, местами -11°С. В среду будет теплее: 0...-5, местами - 8°С. В Костанае во вторник ночью ожидается 8-10 градусов мороза, днем температура воздуха будет держаться в пределах 3-5 градусов ниже нуля. В среду, 22 января, ночью прогнозируем от 6 до 8 градусов мороза, днем -2...-4°С.

В ближайшие два дня ожидается юго-западный ветер скоростью от 9-14 м/с, в среду возможны усиления скорости до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.
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Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции, комментируя выплату 3 млн тенге отпускных вице-министру сельского хозяйства, заявил, что госслужащие должны получать «достойную зарплату». Согласны ли вы с этим мнением?
Да. Высокая зарплата чиновников - лучший способ борьбы с коррупцией.
Да. Зарплаты должны соответствовать уровню значимости должности чиновника.
Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.
Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
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