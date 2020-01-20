В ближайшие два дня в Костанайской области будет снежно, ветрено и скользко
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, 21-22 января на большей части территории области ожидается переменная облачность, снег. Местами пройдут метели, туман и гололед осложнят движение на дорогах.
- По области в предстоящие две ночи, 21-22 января, ожидаем 5-10, местами 15 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем 21 января, во вторник, термометры покажут -3...-8, местами -11°С. В среду будет теплее: 0...-5, местами - 8°С. В Костанае во вторник ночью ожидается 8-10 градусов мороза, днем температура воздуха будет держаться в пределах 3-5 градусов ниже нуля. В среду, 22 января, ночью прогнозируем от 6 до 8 градусов мороза, днем -2...-4°С.
В ближайшие два дня ожидается юго-западный ветер скоростью от 9-14 м/с, в среду возможны усиления скорости до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.
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