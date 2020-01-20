Воспитанники ДЮСШ футбола провели первую регулярную тренировку в манеже "Тобол Арена" в Костанае

Воспитанники ДЮСШ футбола теперь будут заниматься в крытом манеже «Тобыл Арена» на постоянной основе. Первая показательная тренировка прошла сегодня, 20 января. В прошлом году такие занятия уже проходили, но не регулярно. С этого года манеж «Тобол Арена» передали на баланс ДЮСШ футбола.

- Мы будем здесь проводить не только тренировки, но и небольшие турниры, - рассказал «НГ» методист по спорту КГУ «ДЮСШ футбола акимата Костаная» Жандос РАМАЗАН. - У нас 43 группы, здесь будут заниматься 23 - это около 450 детей. Несколько групп могут заниматься одновременно. Остальные продолжат занятия в зале на ул. Гашека. Раньше наши старшие воспитанники занимались на улице, несмотря на мороз и холод. Манеж будем делить с костанайским «Тоболом»: у нас занятия в понедельник, среду и пятницу, а остальные дни - у жёлто-зелёных.

Первый детский турнир «Зима футбольная» наметили на конец января. Играть юным футболистам придётся, как профессионалам, на большом поле.

11-летний Никита КРАВЧЕНКО занимается в ДЮСШ футбола уже больше года.

- Летом 2016 года я вышел во двор погулять и меня друзья позвали поиграть в футбол, так я влюбился в этот вид спорта, - рассказал он. - Тут большое поле и хороший газон, бегать легче. Мы бегаем кроссы на выносливость. Часть тренировок бегаем и отрабатываем движения с мячом, часть - без него.

Поле поделили на несколько участков. Одна группа отрабатывает пасы, другая пробивает пенальти, третья играет в футбол. Тренер Кирилл ГАРКУША отмечает, что в манеже работать с детьми гораздо проще.

- Четвертинка этого поля больше, чем наш старый зал, - говорит он. - Больше места для реализации идей и новых упражнений. В зале могли только над техникой работать. Я помню, как мы с ребятами в первый раз пришли на это поле - у них глаза горели. Сейчас уже, как и ко всему хорошему, немножко привыкли. Если бы в моё время, лет 20 назад, мне рассказали про такое поле, я бы не поверил, наверное. Условия созданы, только ходи и отдавайся игре.

По планам в манеже будут работать 9 тренеров. Их задача - готовить в осенне-зимний период детей в возрасте от 10 до 17 лет. Сверхзадача - из юниоров ДЮСШ воспитать новых профессионалов для ФК «Тобол».

Фото Георгия ГОВОРОВА