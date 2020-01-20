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Сегодня 100-летний юбилей отметил костанаец Василий Крячко

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

20 января 2020, 14:23 |  Общество

20 января исполнилось 100 лет жителю Костаная, ветерану Великой отечественной войны Василию КРЯЧКО. Долгожитель принимал поздравления от городского Совета ветеранов и организации, в которой проработал почти всю трудовую жизнь.

Гости пришли к Василию Степановичу с подарками: цветами, фруктами и теплым одеялом из овечьей шерсти. Ветеран  гостей ждал, принарядился и принял приветливо, хотя встреча явно далась ему нелегко. Пятнадцать лет назад Василий Степанович потерял зрение, а последние два года очень плохо слышит. Но при этом, он сохраняет присутствие духа и с готовностью общается. Про таких говорят: человек со стержнем.

Родился Василий Крячко 20 января 1920 года в поселке Дмитровка Федоровского района, но в первый класс пошел уже будучи горожанином. На срочную военную службу его призвали за два года до начала войны. С 1939 по 1941 год Василий успел отслужить авиаспециалистом-аэрофотосъемщиком на Центральном аэродроме им. Фрунзе в Москве. Когда началась война,  подал заявление о переводе в действующую армию.

Свою фронтовую биографию начал в 42-й бронетанковой бригаде. Первый бой молодой командир минометного расчета принял под городом Севском Брянской области. О тяжести сражения можно судить по тому факту, что после боя из всей батареи осталось только двое живых, один из них - наш земляк.

Потом руководство страны решило, что негоже разбрасываться квалифицированными кадрами и авиаспециалисты должны приносить пользу именно в авиации. До конца войны Василий Крячко обслуживал военные самолеты на разных аэродромах, последним пунктом его военного пути стал Кёнигсберг (ныне Калининград). Медаль «За взятие Кёнигсберга» есть в числе наград Василия Крячко.

После демобилизации Василий Степанович работал землеустроителем. И вся его последующая трудовая биография была связана с землеустроительными работами и проектами. В советское время очень ценилось у работников такое качество, как верность одной организации. Василий Крячко очень долго проработал в Кустанайском филиале "Целингипрозема" и в 1985 году вышел на пенсию.

- Тогда "Целингипрозем" был очень мощной организацией, даже в масштабах Советского Союза,- вспоминает Василий Степанович. - Триста человек в штате, сто машин, экспедиции не только по области, но и по всему Союзу. Это была очень интересная работа. Жизнь землеустроителя — это измерительная лента, теодолит и ноги. Сколько пройдено километров - и не сосчитать. Моим участком работы был Джангильдинский район, размечал там земли для одиннадцати совхозов. Работали совместно с гидротехниками, почвоведами, экономистами, агрономами. Выбирали места, где есть вода, где может свободно существовать человек. Мы эти совхозы организовали. Судьба их известна. Я всю жизнь не ленясь работал на свою Родину. К чему мы пришли сейчас, печально.

Благодаря экспедициям, Василий Степанович увлекся охотой и рыбалкой, в наших богатых дичью и рыбой краях никогда не оставался без добычи. А в экспедиционной жизни это имело значение с точки зрения обеспечения провиантом всех участников экспедиции.

Кстати, основой своего долголетия он считает именно активный образ жизни, который вел долго и после выхода на пенсию.

У Василия Степановича трое детей, 5 внуков, 6 правнуков и 2 праправнука. О нем заботятся, его любят и понимают.

Фото Ксении РЕБИК
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