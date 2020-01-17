Крещенских морозов не будет: погода ближайших трех дней в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, 18-20 января на большей части территории области ожидаются осадки в виде снега. Местами будет метель и туман. В Костанае также в ближайшие три дня обещают снег, но обойдется без метели и тумана.
Фото Константина РАШЕВСКОГО
- По области в субботу ночью ожидается 5-10 градусов мороза, но местами температура опустится на 13-18 градусов ниже нуля,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем термометры покажут 0...-5, местами -8 °С. В последующие двое суток, 19-20 января, значения температуры воздуха будут идентичными: по ночам -3...-8, местами 11 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут такую же температуру, что и в субботу: 0...-5, местами -8 °С. В Костанае в ближайшие три дня по ночам ожидается -6...-8, днем от -3...- 5.
Направление ветра в ближайшие три дня будет переменчивым, от юго-западного до северо-западного. Скорость ветра составит от 9-14 м/с, в выходные дни возможны усиления скорости до 15-20 м/с.
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Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
elektron: я что то пропустил? ну вот например.во флуде. Сталкер: а для этого хотелось бы чтобы ответили модеры, которые тут злоупотребляют клавишей "Delete"...))) а потом как девицы...
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
elektron: Да хорошо когда свои Видишь же, уже этим, алиментщикам Денег давать собираются. Жду звонка в квартиру. Вам денег надо? Сколько? Распишитесь тут.
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
elektron: О, тогда я что то пропустил? Я тоже, такого не читал... :lol: :oops:
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
alex_60: А не тот кто свои дела решает и Напоследок газету проститутками называет при сваливании. О, тогда я что то пропустил?
Вкуснее пельменей
Кто не ел макароны с сыром? Все ели. А кто ел беш с сыром? Наверное никто. a.radikal.ru А я вотЮ попробую в воскресенье... :lol: :oops: