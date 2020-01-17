Крещенских морозов не будет: погода ближайших трех дней в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 18-20 января на большей части территории области ожидаются осадки в виде снега. Местами будет метель и туман. В Костанае также в ближайшие три дня обещают снег, но обойдется без метели и тумана.

Фото Константина РАШЕВСКОГО



- По области в субботу ночью ожидается 5-10 градусов мороза, но местами температура опустится на 13-18 градусов ниже нуля,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем термометры покажут 0...-5, местами -8 °С. В последующие двое суток, 19-20 января, значения температуры воздуха будут идентичными: по ночам -3...-8, местами 11 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут такую же температуру, что и в субботу: 0...-5, местами -8 °С. В Костанае в ближайшие три дня по ночам ожидается -6...-8, днем от -3...- 5.

Направление ветра в ближайшие три дня будет переменчивым, от юго-западного до северо-западного. Скорость ветра составит от 9-14 м/с, в выходные дни возможны усиления скорости до 15-20 м/с.