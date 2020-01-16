В основном пасмурная погода ожидает в ближайшие дни жителей Костанайской области

В четверг и пятницу синоптики прогнозируют на территории Костанайской области облачную погоду, местами возможны снег, метель и туман. Ветер 20 м/с, в четверг порывы могут достигать 28 м/с.

Температура воздуха ночью в четверг -8...-13, местами -16 градусов, а днём 0...-5, местами -8 градусов. В пятницу, 17 января, по области ночью -3...-8, местами -11...-16 градусов, а днём вновь 0...-5.

Костанае в четверг днём вероятны снег и метель, порывы юго-западного ветра могут достигать 20 м/с.

- В субботу и воскресенье в Костанайской области будет облачно с прояснениями, снег вероятен только ночью. - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Температура воздуха на выходных ночью -7...-12, -15...-20 градусов, днём -3...-8 градусов. В областном центре ожидается снег.