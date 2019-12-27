Выпускающий редактор Informburo.kz Дана Круглова погибла при крушении самолёта Bek Air
Выпускающий редактор Informburo.kz Дана Круглова погибла при крушении самолёта Bek Air в районе посёлка Кызыл Ту в Алматинской области.
Поездка на этом самолёте была под вопросом, так как в Алматы у неё были запланированы рабочие встречи. Но Дана хотела встретить Новый год с родителями в Нур-Султане и решила всё-таки лететь этим рейсом.
"Дана Круглова была настоящим журналистом. Её статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас", – сказал главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.
Дана Круглова родилась 8 апреля 1984 года. Окончила Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности журналистика. Работу в Informburo.kz начала в 2016 году в должности репортёра. В начале 2019 года стала выпускающим редактором портала.
Самолёт Bek Air, вылетевший из Алматы в Нур-Султан, потерпел крушение в районе посёлка Кызыл Ту в Алматинской области. На борту находилось 100 человек, на 10.20 известно о 14 погибших.
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