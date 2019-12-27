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pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Тема одна. Трагедия. И в данном случае, будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.
27.12.19 17:05
abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Цитата-//Вы может быть частным бортом летаете?// Самым опасным способом) на индрайвере,или на автобусах,статистику не буду приводить) там вообще все плачевно...
27.12.19 16:57
Rexyn
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", 26 декабря 2019 года в 15:00 часов авария на сетях водопровода была устранена и произвели полную подачу холодной воды. Дополнительно сообщаем,...
27.12.19 16:56
Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Про теорию вероятности слышали?) А что по этому поводу говорит статистика? Какие самолеты валятся с неба чаще, старые или новые? Вы то сами с семьей на каком бы полетели самолете, старым или...
27.12.19 16:48
pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95: Вот первые эксперты в авиастроении подошли) почему-то мой комментарий на такую реакцию удалили, хотя это был обычный, присущий простым смертным комментарий. Трагедия в стране, столько...
27.12.19 16:38
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Выпускающий редактор Informburo.kz Дана Круглова погибла при крушении самолёта Bek Air

27 декабря 2019, 12:30 |  Общество

Выпускающий редактор Informburo.kz Дана Круглова погибла при крушении самолёта Bek Air в районе посёлка Кызыл Ту в Алматинской области.

Поездка на этом самолёте была под вопросом, так как в Алматы у неё были запланированы рабочие встречи. Но Дана хотела встретить Новый год с родителями в Нур-Султане и решила всё-таки лететь этим рейсом.

"Дана Круглова была настоящим журналистом. Её статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас", – сказал главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.

Дана Круглова родилась 8 апреля 1984 года. Окончила Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности журналистика. Работу в Informburo.kz начала в 2016 году в должности репортёра. В начале 2019 года стала выпускающим редактором портала.

Самолёт Bek Air, вылетевший из Алматы в Нур-Султан, потерпел крушение в районе посёлка Кызыл Ту в Алматинской области. На борту находилось 100 человек, на 10.20 известно о 14 погибших.
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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